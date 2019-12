Gurbetteki Güllerden Bir Gül

Abdullah Aymaz | samanyoluhaber.com

Türkçe Olimpiyatları ile “Yeni bir dünya”dan cihan haberdar edilmişti. Halbuki onun müjdesi Birinci Cihan Harbinden çok önce verilmişti: “Bir zaman rüyada gördüm ki, Ağrı dağı altındayım. Birden o dağ patladı, dağlar gibi taşları âleme dağıttı, sarstı cihanı. Ansızın bir zât (Hz. Ali Efendimiz) yanımda peyda oldu. Dedi ki: ‘Veciz şekilde BEYAN ET, güzelce Kur’an’ın bildiğin mucizelik çeşitlerini, özet biçimde anlatıver.’ Daha rüyada iken tabirini düşündüm, dedim: ‘Şuradaki İNFİLAK, insanlık âleminde bir İNKILÂBA misal. İnkılabda ise elbette KUR’AN’IN HİDÂYETİ, her tarafta yükselip hem de hâkim olacak. Kur’an’ın mucizelik yönlerini BEYAN ETMENİN ZAMANI DA GELECEK.” (Bediüzzaman Said Nursi, Lemaat)







Üstad Hazretleri, bunları söyledikten sonra yedi ana kaynak üzerinde duruyor. İşârâtü’l-İ’caz tefsirinde de o harikalıklara işaret ediyor. Çok sonraları ise Yirmi Beşinci Söz’de Kur’an’ın kırk yönden mucizeliğini anlatıyor. Halbuki Mektubat’ında 200 çeşit mucizelik hissettiğini söylüyor…





Sonra rüyaya dönecek olursak, Üstad Hazretleri, Hz. Ali Efendimize dönüp diyor ki: “Ey sâil-i misâlî! (rüyada, misal âleminde soru soran zât!) Sen ki, özetle ve veciz şekilde anlatmamı istedin, ben de işaret ettim. Eğer tafsilat istersen, haddimin hâricinde!.. Sinek seyretmez âsumanı (gökleri). Zira o kırk çeşit mucizelik şekillerinden yalnız bir tekini ki, nazmındaki cezâlettir (güzellik, akış ve dizilişdeki harikalık); İşârâtü’l-İ’caz’da sıkışmadı net biçimde anlatmaya; yüz sayfa tefsirim ona kâfi gelmedi. Senin gibi ruhanî ilhamları ziyade olan senden, ben tafsilatla BEYAN istiyorum.” (Lemaat Risalesinden)





Ağrı dağı, Nuh Tufanının olduğu ve yepyeni, tertemiz bir insanlığın doğduğu yer. Demek ki, yepyeni bir dünya meydana gelecek! İnsanlık haksızlıktan, kandan irinden kurtulup sulh-u umumiye kavuşacak ve bunun merkezi de Anadolu olacak. Çünkü Ağrı Dağı, Anadolu’da. Tevrat bu dağa ARARAT derken, Kur’an CÛDÎ diyor. Cûd, cömertlik demektir. Anadolu cömertçe önce adanmış ruhlar öğretmen evlatlarını bursları, okullarının sıra ve masalarına kadar gönderdi sonra da yetiştirdiği bütün elitlerini ve sehavetli esnafları dünyanın her tarafına dağıttı; bir tohum gibi cihana saçtı. 170’ten ziyade ülkelere, bu süreçte de bilhassa ‘Batı ülkelerine hem de cebr-i lütfî ile gönderdi. Çünkü YOLUN KADERİ BU… Muhlas yani Allah’ın lütfu ile ihlasa erdirilmiş ve babasından büyük bir peygamber olan Hz. Yusuf Aleyhisselam bile bu yolla yani zulümle kuyuya atıldı, kervana satıldı ve köle pazarında peylendi ve sonra da bu süreçte olduğu gibi hapse yollandı. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın ne günahı vardı?.. Ama neticede o günün medeniyet merkezi Mısır’da insanlığa büyük hizmetler verdi. Hz. Yusuf’tan 400 sene sonra Mısır’da hâlâ onun ismi yâdediliyordu, Firavunun sarayında bile çınlıyordu! Hz. Musa’yı Firavuna karşı müdafaa eden Mümin zat, Hz. Yusuf’un getirdiği BEYYİNAT’tan bahsediyordu. Ama günümüzün Mısır’ı yani medeniyet merkezleri, Avrupa, Amerika, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler…





Aslında bütün cihanda sulh-u umuminin temsilcileri, muhabbet fedaileri yetişiyor. Dünya kötülüklerden temizlenecek, yer gök hazinelerini açacak, yeryüzünde açlık ve kıtlık kalmayacak ve güzel günler gelecek. Bu dediklerim tamamen hadislerinde Efendimizin (S.A.S.) beyan ettiği müjdeler!.. Hepimiz görürüz, göremeyiz, mühim değil… Ama müjdeyi veren insanlığın iftihar tablosu HABİBULLAH (S.A.S.) olduktan sonra tahakkuk etmemesi imkansız…





Sizlere cihandan bir numûne olarak bir haber!





“Muhammer Gül, 25 yıldan beri Kazakistan’da okullarımızda matematik öğretmenliği yapmaktadır. 2000 yılında Amerika’da yapılan uluslararası matematik olimpiyadında üç öğrencisi birden altın madalya kazandı. Olimpiyat tarihinde ilk defa aynı okuldan 3 öğrenci altın madalya almış oldu. Böylece uluslararası matematik Olimpiyatı tarihinde aynı okludan 3 öğrencisi altın madalya olan öğretmen olarak Guiness Rekorları Kitab’ına girdi. 25 yıl içinde öğrencileri 824 altın, 390 gümüş, 1199 bronz olmak üzere toplamda 2413 madalyayı Kazakistan’a kazandırdı…”





Dünyanın pek çok ülkesinde Hizmet Okulları örnek alınıyor. Hatta öğretmenlerinin de bizim öğretmenlerimiz gibi olmaları için beraber programlar ayarlıyorlar. Maalesef, onların kıymetini biz bilemedik ama başkaları bildi…