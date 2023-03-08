Samanyolu Haber /Gündem / Gürcistan’da protestocular parlamento binasına yürüdü /08 Mart 2023 12:16

Gürcistan’da protestocular parlamento binasına yürüdü

Gürcistan Parlamentosu tarafından karar alınan “Yabancı Ülke İçindeki Etki Şeffaflığı” yasa tasarısının onaylanmasına tepki göstererek parlamentoya yürüyen göstericilere emniyet güçleri müdahale etti.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Başkent Tiflis’te binlerce protestocu Gürcistan Parlamentosu binasının bulunduğu Shota Rustaveli Bulvarı’da toplandı. Polisin Gürcistan Parlamentosu yakınlarındaki mitingi dağıtmaya başlamasıyla sokaklar daha da karıştı.

Yerel basın, polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra ses bombası kullandığını bildirdi. Mtavari Arkhi TV kanalının bildirdiğine göre, polis 9 Nisan Caddesi ve Özgürlük Meydanı tarafından protestoculara doğru ilerledi. Bunun üzerine polis, protestoculardan hoparlörler aracılığıyla dağılma anonsu yaptı. 

Rusya’yı suçladı

ABD'de temaslarda bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Tiflis'teki olaylara ilişkin telekonferans yoluyla Parlamentonun önünde toplanan göstericilere hitaben konuşma yaptı.

Parlamentonun onayladığı "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının aslında Rusya'nın "talimatıyla" hazırlanan bir yasa olduğunu iddia eden Zurabişvili, "Bu yasa ne şekilde olursa olsun iptal edilmelidir" dedi.

Gürcü basını, parlamento yakınlarında toplu gözaltıların başladığını şu ana kadar polis tarafından gözaltına alınan protestocuların kesin sayısının bilinmediğini yazıyor. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, çatışmalar sırasında çok sayıda polis memurunun yaralandığını bildirdi.
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