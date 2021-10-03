Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakashvili darbe suçlamasıyla tutuklandı

Hakkında yetkisini kötüye kullanmak suçundan birçok mahkûmiyet kararı bulunan eski cumhurbaşkanının Gürcistan’a döndüğü takdirde tutuklanacağı öngörülüyordu. Fakat Gürcistan Başbakanına göre Saakashvili’nin ülkeye girdikten sonra apar topar tutuklanmasının asıl sebebi ülkeye darbe yapmak için dönmüş olması. Başbakan Irakli Kobakhidze, “Hükümeti devirme tehditlerini gerçekleştirmek için Gürcistan’a geldi. Bu sebeple, kolluk kuvvetleri yeni işleyeceği suçunu önlemek için gerekli tüm önlemleri aldı” dedi.



Yerel seçimlerden bir gün önce Gürcistan’a dönen Saakashvili yayınladığı videoda destekçilerine seçimi protesto edip sandığa gitmemeleri ve seçimin ertesi günü başkent Tiflis’te düzenlenecek mitinge katılmaları çağrısında bulundu. Eski cumhurbaşkanı yayınladığı videoda “100.000 kişi olursak bizi kimse yenemeyecek ve Gürcistan kalkınma yoluna geri dönecek. Bu sefalet ve korku sona erecek” dedi.



Tutuklanmasının ardından Saakashvili seçim günü hapishaneden bir mektubun fotoğrafını tweet atarak paylaştı. Mektupta “Tek bir oyun bile kaybolmaması için hepinizden seçimlere gitmenizi istiyorum. Benim özgürlüğüm ve daha da önemlisi, Gürcistan’ın özgürlüğü tamamen sizin eylemlerinize ve savaşma yeteneğinize bağlı” dedi. Saakashvili’nin kurmuş olduğu ana muhalefet partisinin lideri Nika Melia, cumartesi günü oy kullanırken adaletsizliğin devam etmesini istemeyen herkesin oylarıyla muhalefeti desteklemesi gerektiğini söyledi.



Hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan eski cumhurbaşkanı ülkeye dönüşünün ardından kısa süre içinde tutuklandı. Seçimden önce yapılan anketlerde Saakashvili’nin 2001 yılında kurmuş olduğu partinin oy oranı yüzde 26 civarında iken hükümetteki partinin oy oranının yüzde 45’in üzerinde olduğu tahmin ediliyor.



Gürcistan’ın şimdiki Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili yapmış olduğu açıklamada “Kanun önünde herkes eşittir. Birçok kişi Saakaşvili’nin affedilip affedilmeyeceğini soruyor. Cevap basit: hayır, asla” dedi. Hakkında kesinleşmiş hükümler göz önünde bulundurulduğunda eski cumhurbaşkanının en az 6 yıl parmaklıklar ardında kalması öngörülüyor.