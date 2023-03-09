Rusya’nın parmağı endişesi





Cumhurbaşkanından göstericilere destek

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, göstericilerin arkasında olduğunu vurgulayarak onlara destek verdi ve hükümetin söz konusu düzenlemesini eleştirdi. Fransa doğumlu Gürcü bir ailenin çocuğu olan ve yıllarca diplomatlık da yapan Zurabişvili ABD ziyareti sırasında ülkesindeki göstericilere seslendi ve "Sizler bugün, geleceğini Avrupa’da gören ve bunu kimsenin elinden almasına izin vermeyen özgür Gürcistan'ı temsil ediyorsunuz" dedi. Zurabişvili "ajanlık yasası" diye nitelenen düzenlemeyi veto edeceğini de duyurdu. Cumhurbaşkanı veto etse de iktidarda olan Gürcistan Rüyası adlı parti meclisteki çoğunluğunu kullanarak Cumhurbaşkanı’nın vetosunu kaldırma imkanına sahip.





Yurt dışından finans desteği alan medya kuruluşları ve STK’ları yabancı ajan ilan etmenin önünü açacak düzenlemenin dün meclisten geçmesinden sonra ülkedeki ABD Büyükelçiliği, "Bugün Gürcistan demokrasisi için kara bir gündür" şeklinde açıklama yaparken, Tiflis yönetiminin bu kararında ısrarcı olması halinde stratejik partnerleri ile ilişkilerinin zedeleneceği uyarısında da bulundu.