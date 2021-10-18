Gürcistan ile ABD arasında Rusya'yı rahatsız edecek anlaşma

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Gürcü mevkidaşı Cuanşer Burçuladze, Gürcistan’ın savunma yeteneğinin etkin biçimde güçlendirilmesiyle ilgili mutabakat zaptını imzaladı.





Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, “ABD’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği kati ve sarsılmaz. İmzalanan memorandum, iki ülke arasında savunma ve diğer alanlarda derinleşen işbirliğinin göstergesi ve Gürcü silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak” açıklamasında bulundu.





Gürcistan’ın demokratik reformlara devam edeceğine inandıklarını kaydeden Austin, Tiflis ziyaretinin amacıyla ilgili olarak, “Ülkelerimiz arasında iyi partnerlik ilişkileri var. Partnerliğe dayanan ortak çıkarlara sahibiz” dedi.





Gürcistan'ı, savunma kurumlarının reformu sürecinde desteklemeye ve NATO ile uyumluluğunu artırmasına yardım etmeye devam edeceğini dile getiren ABD’li bakan, “İmzaladığımız mutabakat zaptı, Gürcistan ordusunun güçlenmesine, ek imkanlarının oluşmasına katkıda bulunacak. Ayrıca Gürcistan’ın kendini daha iyi korumasına ve saldırganlığı durdurmasına da yardımcı olacak” ifadesini kullandı.





Gürcistan’ın yeni 3+3 formatıyla (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan + Türkiye, Rusya, İran) ilgili duruşunu onayladıklarını söyleyen Austin, “Bu konuda şunu kaydetmek isterim ki, Gürcistan’ın yüzde 20’sini işgal eden Rusya, yeni bir platformdan bahsetmeden önce 2008 ateşkes anlaşmasına saygı göstermeli” dedi.





Gürcistan Dışişleri Bakanlığı daha önce ülkenin 3+3 formatına dahil edileceği yönündeki haberleri defalarca reddetmişti. Gürcistan, Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’dan ordu birliklerini çekmedikçe yeni bölgesel girişimlerde birlikte yer alamayacaklarını açıklamıştı.





3+3 formatının oluşturulması teklifi, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelmişti.





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