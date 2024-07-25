Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan’ın Rusya endişesi! /25 Temmuz 2024 18:35

Gürcistan’ın Rusya endişesi!

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, muhalefetin Ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerini kazanması halinde ülkenin Rusya ile askeri çatışmada ikinci bir cepheye dönüşeceğini söyledi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Kobakhidze, muhalefetin zaferi durumunda Gürcistan’ın iki-üç ay içinde ikinci bir cephe olacağını belirtti.

Başbakan, 24 Şubat 2022’den sonra Gürcü muhalefetinin Ukrayna’daki muharebe bölgesine asker gönderilmesi yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlattı. Kobakhidze, “Teorik olarak kolektif bir ‘ulusal hareketin’ iktidara geleceğini hayal edebilirsek (Allah korusun, pratikte bu gerçekleşmeyecek, çünkü Gürcü halkı öncelikle ülkenin çıkarlarını koruyor), seçimlerden sonra size garanti ederim ki 2. -3 ayda Gürcistan ikinci cephe olacak. Bunu sahip olduğum bilgiler ve geçmiş deneyimlerime dayanarak söylüyorum” dedi.

25 Şubat 2022’de Rus birliklerinin Ukrayna’ya girişinin ertesi günü Gürcü yetkililer Rusya’ya yaptırım uygulamayacağını açıklamıştı. Bunun ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Büyükelçisi Igor Dolgov’un Tiflis’ten geri çağrıldığını duyurdu. Irakli Kobakhidze, bunun nedeninin yalnızca yaptırım uygulamayı reddetmek olmadığını, aynı zamanda Gürcistan’ın Ukrayna’ya askeri personel gönderme konusundaki isteksizliği olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Gürcistan parlamentosu, Rusya etkisiyle denilen “yabancı ajanlar” yasasını kabul etmişti. Yasanın görüşülmesi ve kararı aşamasında çok kez sokak protestosu olmuş ve yüzlerce insan gözaltına alınmıştı.
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