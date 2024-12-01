Gürcistan kaosa sürükleniyor!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Devlet yönetim binaları ve parlamento önünde sürekli gösteri yapan binlerce Gürcü, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Rusya'nın yardımıyla "hile" karıştığını iddia ettiği parlamento seçimlerini protesto etmişti.





Seçim sonuçları ile ortaya çıkan gerginlik, iç siyasette derin kutuplaşmaların artmasına ve Batı ile ilişkilerde mesafenin açılmasına işaret ediyor. Muhalefetin protesto gösterilerine hazırlanması Gürcistan’da bir siyasi belirsizliğin ve kaosun habercisi olarak karşımıza çıkıyor





Tepki istifaları geliyor

Dün akşam ve gece geç saatlerde protestocular, Tiflis'teki Gürcistan parlamento binasının girişinde iktidar partisinin kurucusu ve milyarder Bidzina Ivanishvili'nin heykelini yıktı.





Gürcistan'ın Litvanya Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, ülkedeki protestolar nedeniyle istifa etti





Formula TV kanalının haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Teimuraz Janjalia görevinden ayrıldı.





Ayrıca Gürcistan'ın Litvanya Büyükelçisi Salome Şafakidze de Twitter hesabından paylaşımından istifa ettiğini duyurdu.





ABD stratejik ortaklık anlaşmasını iptal etti





ABD Dışişleri Bakanlığı Gürcistan ile stratejik ortaklığın askıya alındığını duyurdu. Gürcistan ile stratejik ortaklığın askıya alınmasına ilişkin resmi bir açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı.





Gürcistan ve ABD 2009 yılında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Çerçevesinde demokrasi, savunma ve güvenlik, ekonomi, ticaret, enerjinin yanı sıra insanlar arası ilişkiler ve kültürel alışveriş konularında çalışma gruplarını içeren ikili bir komisyon vardı.