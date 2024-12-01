Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan kaosa sürükleniyor! /01 Aralık 2024 13:23

Gürcistan kaosa sürükleniyor!

Gürcistan’da seçimler sonrası sokaklar halen sakinleşmedi. Muhalefet, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kazandığı son parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımıyor. Yetkililerse parlamentonun muhalefet olmadan da çalışabileceğini söyleyerek muhalefetin eylemlerini dikkate almıyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Devlet yönetim binaları ve parlamento önünde sürekli gösteri yapan binlerce Gürcü, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Rusya'nın yardımıyla "hile" karıştığını iddia ettiği parlamento seçimlerini protesto etmişti. 

Seçim sonuçları ile ortaya çıkan gerginlik, iç siyasette derin kutuplaşmaların artmasına ve Batı ile ilişkilerde mesafenin açılmasına işaret ediyor. Muhalefetin protesto gösterilerine hazırlanması Gürcistan’da bir siyasi belirsizliğin ve kaosun habercisi olarak karşımıza çıkıyor

Tepki istifaları geliyor
Dün akşam ve gece geç saatlerde protestocular, Tiflis'teki Gürcistan parlamento binasının girişinde iktidar partisinin kurucusu ve milyarder Bidzina Ivanishvili'nin heykelini yıktı.

Gürcistan'ın Litvanya Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, ülkedeki protestolar nedeniyle istifa etti 

Formula TV kanalının haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Teimuraz Janjalia görevinden ayrıldı.

Ayrıca Gürcistan'ın Litvanya Büyükelçisi Salome Şafakidze de Twitter hesabından paylaşımından istifa ettiğini duyurdu.

ABD stratejik ortaklık anlaşmasını iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Gürcistan ile stratejik ortaklığın askıya alındığını duyurdu. Gürcistan ile stratejik ortaklığın askıya alınmasına ilişkin resmi bir açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı.

Gürcistan ve ABD 2009 yılında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Çerçevesinde demokrasi, savunma ve güvenlik, ekonomi, ticaret, enerjinin yanı sıra insanlar arası ilişkiler ve kültürel alışveriş konularında çalışma gruplarını içeren ikili bir komisyon vardı.
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