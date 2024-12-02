Gürcistan'da 'AB' protestoları devam ediyor: Çok sayıda gözaltı var

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze'nin ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 28 Kasım'da askıya alma kararına karşı başlayan gösteriler, dün 4'üncü gününde devam etti. Gece saatlerinde parlamento önünde toplanan binlerce kişi hükümetin AB ile entegrasyonu konusunda verdiği kararı protesto etmeye devam etti.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, eylemciler parlamento binasının ön tarafında toplanarak piroteknik ve farklı eşyaları atarken, polis ise eylemcilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, tazyikli su araçlarını da kullanarak sabaha doğru caddedeki göstericilere saldırdı. Caddeden çekilen göstericiler, başkentin farklı sokak ve caddelerine doğru çekilerek yürüyüş yapmaya devam etti. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda ise net bir bilgi paylaşılmadı.





Göstericiler, ardından Şota Rustaveli Caddesi'ne doğru geri çekilerek barikatlar kurdu. Şota Rustaveli Caddesi'nin bu sabah itibarıyla polis tarafından tekrar trafiğe açıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tiflis'te dört gündür devam eden protesto gösterileri sırasında 113 polisin yaralandığı, dördünün tedavisinin sürdüğü bildirildi. Eylemcilerin şiddet uygulayarak parlamento binasına yönelik saldırılar düzenlediği iddia edilen açıklamada, protestoculara barışçıl eylemler yapma çağrısında bulunuldu.





BAŞBAKAN: TİFLİS'TEKİ GÖSTERİLER BARIŞÇIL DEĞİL

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de başkent Tiflis'teki gösterilerin barışçıl olmadığını ileri sürerek, eylemcileri şiddet içeren davranışlar sergilemekle suçladı. Başbakan Kobakhidze, Hükümet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında Gürcistan hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alma kararına karşı devam eden gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığını savunarak, "Tiflis'teki gösteriler barışçıl değil" diye konuştu.





Eylemcilerin polise ve parlamento binasına defalarca saldırdığını savunan Kobakhidze, ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketi partisi ve destekçilerinin, Ukrayna'da 2014'te yaşanan 'meydan olayları' benzeri bir eylem düzenlemeye çalıştıklarını iddia ederek, buna izin vermeyeceklerini söyledi.





Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın içişlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını savunarak, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik" şeklinde konuşmuştu.





Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini bildirmişti.





Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim’de Gürcistan’da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.





Başkent Tiflis başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde de insanlar hükümetin kararını protesto etmek için sokağa çıkıyor. Gürcistan basınında yer alan haberlere göre, hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Gürcistan'la stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurdu.





AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze’nin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.