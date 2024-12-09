Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan'da 'AB' protestoları sürüyor: 400'ü aşkın gözaltı var /09 Aralık 2024 10:57

Gürcistan'da 'AB' protestoları sürüyor: 400'ü aşkın gözaltı var

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Darakhvelidze, hükümetin AB üyelik müzakerelerini askıya alma kararına karşı düzenlenen gösterilerde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze'nin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 yılı sonuna kadar gündeme almama kararının ardından başlayan gösteriler 8 Aralık Pazar akşamı 11'inci günüde devam etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Batum şehrinde devam eden gösterilerin yanı sıra başkent Tiflis'te de gece saatlerinde parlamento binasının önünde tekrar toplanan binlerce kişi, hükümetin kararına bir kez daha tepki gösterdi.

Göstericiler, yeni yıl kutlamaları kapsamında belediye tarafından kurulmaya başlanan Noel ağacının çelik gövdesine, eylemlerde yaralanan gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve protestocuların fotoğraflarını astı. Eylemcilerin taşıdığı dövizlerin üzerinde "Bizim sevgimizin sesi sizin korkunuzun sesinden daha yüksektir" ve "Polis şiddetini durdurun, vatandaşları koruyun" yazılarının yer aldığı, eylemlerde Gürcistan bayrağının yanı sıra AB, Ukrayna ve ABD bayraklarının da açıldığı görüldü.

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, düzenlediği basın toplantısında, Tiflis'te devam protestolarda gözaltına alınanlara ilişkin açıklama yaptı. Bazı kişilerin 28 Kasım'dan bu yana parlamento binası ve polise karşı şiddet eylemleri düzenlediğini iddia eden Darakhvelidze, olaylarda 150 polisin yaralandığını ifade etti.

Devam eden eylemlerde bazı gazetecilerin yaralandığını ve kentin altyapısının zarar gördüğünü söyleyen Darakhvelidze, 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı. Tiflis'teki protestoya katılan göstericiler saat 03.00 civarında dağılmaya başladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını iddia ederek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik" ifadesini kullanmıştı. Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini savunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu. AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.
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