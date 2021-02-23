Samanyolu Haber /Gündem / Gürcistan'da ana muhalefet lideri Nika Melia gözaltına alındı, protestolar büyüyor /23 Şubat 2021 18:02

Gürcistan'da ana muhalefet lideri Nika Melia gözaltına alındı, protestolar büyüyor

Gürcistan'da ana muhalefet lideri Nika Melia, yüzlerce polisin parti merkezine düzenlediği baskında gözaltına alındı. Melia'nın destekçileri muhalif liderin derhal serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi talebiyle hükümet binaları önünde gösteriler düzenliyor. Muhalifler ayrıca parlamento önünce çadırlar kurdu.

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Polisin başkent Tiflis'teki protesto eylemlerinde, parlamento binası önündeki protestoculara karşı biber gazı kullandığı bildiriliyor.

Muhalefet partileri Melia'nın gözaltına alınmasını protesto için büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı.

ABD ve İngiltere'nin Tiflis büyükelçilikleri, Melia'nın gözaltına alınmasını kınadı.



Kefalet ücretini ödememişti

Sabahın erken saatlerinde Birleşik Ulusal Hareket'in Tiflis'teki genel merkezine çatıdan giren özel kuvvetlerle, Melia'ya destek için binada bulunan diğer muhalefet partilerinin temsilcileri ve kalabalık arasında arbede yaşandı.

Polisin Melia'nın bulunduğu odaya girmesini engellemek için kapıya dolap ve başka eşyaları dayayan kalabalığa karşı biber gazı kullanıldı. Ardından polis, Melia'yı gözaltına aldı.

Melia hakkında, 2019'daki hükümet karşıtı gösterilerde şiddeti teşvik ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haziran 2019'da mahkeme, kefalet ücretini ödemeyi reddeden Melia için tutuklama emri çıkarmıştı.

Meclisi boykot eden muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ediyor.
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