Gürcistan'da ana muhalefet lideri Nika Melia gözaltına alındı, protestolar büyüyor

Polisin başkent Tiflis'teki protesto eylemlerinde, parlamento binası önündeki protestoculara karşı biber gazı kullandığı bildiriliyor.



Muhalefet partileri Melia'nın gözaltına alınmasını protesto için büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı.

ABD ve İngiltere'nin Tiflis büyükelçilikleri, Melia'nın gözaltına alınmasını kınadı.

Kefalet ücretini ödememişti





Sabahın erken saatlerinde Birleşik Ulusal Hareket'in Tiflis'teki genel merkezine çatıdan giren özel kuvvetlerle, Melia'ya destek için binada bulunan diğer muhalefet partilerinin temsilcileri ve kalabalık arasında arbede yaşandı.



