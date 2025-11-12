Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan 20 kişinin isimleri belli oldu!

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
MSB AÇIKLADI: UÇAK KAZASINDA 20 ŞEHİT
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasına göre uçakta bulunan 20 askeri personel şehit oldu.
ENKAZDA SABAHA KARŞI İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
MSB, C130 kargo uçağının enkazına bu sabah saatlerinde ekiplerin ulaştığını belirterek kaza kırım incelemesinin başladığını duyurmuştu.
Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Düşen uçakta bulunan 20 personelin isimleri de belli oldu:
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
Hava Başçavuş Akın Karakuş
Hava Başçavuş Burak Özcan