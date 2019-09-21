Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan'da hükümet karşıtı protesto /21 Eylül 2019 00:11

Gürcistan'da hükümet karşıtı protesto

Göstericiler, Rus temsilci ile yaşanan 'koltuk krizi' sebebiyle iktidara temsili olarak 'kırmızı kart' gösterdi.

SHABER3.COM

Gürcistan Parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, iktidar partisi Gürcü Rüyası'nı protesto etti. Parlamentoda Rus temsilci ile yaşanan 'koltuk krizi' sebebi ile göstericiler temsili olarak iktidara 'kırmızı kart gösterdi'.

Haziran ayında Gürcistan Parlamentosunda Rus temsilci ile yaşanan 'koltuk krizi' sonrasında küçük gruplar tarafından düzenlenen protesto gösterilerine bugün bir yenisi daha eklendi. Muhalif grupların parlamento binası önünde düzenledikleri 'Utanç' protestosunda hedef bu kez iktidar partisi Gürcü Rüyası oldu. Parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi, "Birlikte 'bir'e karşı" yazılı pankartlar açarak Gürcistan, ABD ve AB bayrakları taşıdı.

Hükümetin Abhazya ile Güney Osetya konularında da yetersiz adımlar attığını söyleyen göstericiler, özelikle iktidar partisinin lideri Bidzina Ivanishvili'yi hedef gösterip, temsili olarak kırmızı kart gösterdi.

Protestolara katılan muhalif halk hareketi lideri Mamuka Khazaradze, protestoların amacının 'özgürlük' vurgusu olduğunu belirterek, "20 Haziran benim için bir kırmızı çizgi oldu. Karşı tarafa geçmek için bir kırmızı çizgiydi benim için. Yeter artık dedim ve artık buradayım" ifadelerini kullandı.

20 Haziran'da Gürcistan Parlamentosu'nda düzenlenen Gürcistan Ortodoks Parlamentolararası oturumuna liderlik eden Komünist Parti'den Rus Duma Milletvekili Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov'un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanının makamına oturması ülkede ciddi krizlere yol açmıştı.

Tiflis'teki gelişmeler

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, 20 Haziran'daki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne Rus heyetin katılması ve bir Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasına tepki göstermek için parlamento binası önünde toplanmıştı.

Binaya girmeye çalışan göstericilerle polis arasında arbede yaşanmış, emniyet güçleri protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanmıştı.

Seçim sistemi değişti, Meclis Başkanı istifa etti

Gürcistan hükümeti, göstericilerin seçim sisteminde değişiklik yapılması talebini kabul etmişti. Protestoların devam edeceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze, 21 Haziran'da istifa ettiğini açıklamış, Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak ülkesine dönmüştü.

Putin'den Gürcistan'a "uçuş yasağı" kararnamesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protestolar nedeniyle Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gürcistan'da hükümet karşıtı protesto Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:16:41