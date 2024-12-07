Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan'da sular durulmuyor: AB yanlısı gösteride onlarca gözaltı /07 Aralık 2024 14:53

Gürcistan'da sular durulmuyor: AB yanlısı gösteride onlarca gözaltı

Gürcistan'da hükümetin AB ile üyelik müzakerelerini askıya alma kararının protesto edildiği gösterilerde 48 kişi gözaltına alındı.

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Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki Rusya yanlısı parti Gürcü Rüyası'nın kazandığı tartışmalı seçimlerin ardından sular durulmuyor.

Başkent Tiflis'te dün hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerini askıya almasını protesto eden onlarca kişi gözaltına alındı.

DW Türkçe'nin haberine göre hükümetin bu kararı üzerine günlerdir sürdürülen protestolarda dün akşam güvenlik güçleri parlamento binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, çıkan olaylarda 48 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

On gündür sokak gösterileri düzenleyen protestocular, Ekim ayında düzenlenen seçimlerin yenilenmesini ve Avrupa ile entegrasyon sürecine geri dönülmesini talep ediyor.

Giderek otoriterleşmekle ve ülkeyi Avrupa yolundan çıkarıp yeniden Rusya'nın yörüngesine sokmakla suçlanan hükümet, geçen hafta Gürcistan'ın AB'ye katılmasına yönelik müzakereleri durdurma kararı almıştı. Ülke içinde yeni protestoları tetikleyen bu karar, yurt dışında da uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Gözaltında "işkence" iddiası
Protestolarda şu ana dek yüzlerce kişi tutuklandı. Gürcistan Ombudsmanı Levan İoseliani, polisi gözaltındakilere "işkence" uygulamakla suçlamıştı.

Ombudsman İoseliani polisin dün akşamki protestolardaki tutumunu da eleştirdi. İoseliani, polisin "barışçıl bir gösteriyi dağıtmak için hiçbir yasal dayanağı olmadığını" belirtti.

Protesto eylemini yerinde takip eden AFP muhabirleri de çevik kuvvet polisi müdahale edene dek gösterinin büyük orandan barışçıl geçtiğini bildirdi.

Başta ABD, Almanya ve Fransa olmak üzere Batılı devletler protestolara verilen sert karşılığı eleştiriyor.
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