Gürcistan'dan vatandaşlarına Türkiye'de çalışma izni

Gürcistan hükümeti, vatandaşlarının çalışmak için Türkiye'ye gitmesine izin verdi. Adjara hükümeti başkanı Tornike Rijvadze, bugün yaptığı açıklamada "İşverenin resmi daveti olmak üzere Türkiye'de çalışmak mümkün" dedi.





Koordinasyon Konseyinin kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti'nden bir işverenden üç aylık resmi davet alan Gürcü vatandaşları çalışmaya gidebilecekler. Bununla birlikte, geri döndüklerinde, karantina rejimine girmeleri gerekecektir.





Rijvadze açılmasında şunları söyledi:





"Epidemiyolojik durum kontrol altındayken, bizim için tüm bu hareketlerin, sınır ötesi tüm bu geçişlerin, iş amaçları da dahil olmak üzere, belirli gerekçeleri ve hedefleri göz önünde bulundurarak, gerçekleşmesi bizim için önemlidir.





Bu nedenle, iş için Türkiye'ye gitmek isteyen tüm vatandaşların, Türkiye'de yanında çalışılacak ilgili işveren tarafından verilecek 3 aylık resmi bir davet sunmaları gerekecek."





Gürcüstan-Türkiye sınırı, Coronavirus salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı. Gürcü vatandaşları, Türkiye'de sadece mevsimlik işlerde değil, aynı zamanda tüketici sektöründe de çalışıyordu.





Geçtiğimiz günlerde Gürcü vatandaşları, Acara’da hükümet binası önünde miting düzenlemiş ve Gürcüstan-Türkiye sınırının açılmasını talep etmişlerdi. Protestocular tüm gelir kaynaklarını kaybettiklerini ve ailelerinin açlığın eşiğinde olduğunu söylemişlerdi.