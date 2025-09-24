Gürsel Tekin: “Biz yargıyla geldik, kongreyle gitmeyiz”

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, “Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Yargı kararıyla geldik, görevimiz de yine yargı kararıyla sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz” dedi.



İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ara karar ile 38. İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştı. Kararın ardından Tekin kayyum olarak atanmış, Çelik ve ekibi ise olağanüstü kongre talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuştu. Başvurunun kabul edilmesi üzerine kongre bugün gerçekleştirildi.



Sarıyer’deki eski CHP İl Başkanlığı binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, görev sürecinde birçok engelle karşılaştıklarını söyledi. “Halen demirbaşlarımızı alamadık, halen kasayı teslim alamadık. Buna rağmen asla yargıya başvurmadık. Biz burada bağımsız bir kuruluz, yargının her kararı bizi bağlar. Doğru ya da yanlış, alınan her karara uyarız” ifadelerini kullandı.



Tekin, kongreye dair yorum yapmaktan kaçınarak “Bugün yapılan kongreyle ilgili yorum yapmıyorum, hayırlı olsun” dedi.