Samanyolu Haber /Gündem / Gürsel Tekin: “Biz yargıyla geldik, kongreyle gitmeyiz” /24 Eylül 2025 21:03

Gürsel Tekin: “Biz yargıyla geldik, kongreyle gitmeyiz”

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bugün gerçekleşen CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin konuştu. Tekin, "Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz" dedi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, “Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Yargı kararıyla geldik, görevimiz de yine yargı kararıyla sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz” dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ara karar ile 38. İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştı. Kararın ardından Tekin kayyum olarak atanmış, Çelik ve ekibi ise olağanüstü kongre talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuştu. Başvurunun kabul edilmesi üzerine kongre bugün gerçekleştirildi.

Sarıyer’deki eski CHP İl Başkanlığı binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, görev sürecinde birçok engelle karşılaştıklarını söyledi. “Halen demirbaşlarımızı alamadık, halen kasayı teslim alamadık. Buna rağmen asla yargıya başvurmadık. Biz burada bağımsız bir kuruluz, yargının her kararı bizi bağlar. Doğru ya da yanlış, alınan her karara uyarız” ifadelerini kullandı.

Tekin, kongreye dair yorum yapmaktan kaçınarak “Bugün yapılan kongreyle ilgili yorum yapmıyorum, hayırlı olsun” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gürsel Tekin: “Biz yargıyla geldik, kongreyle gitmeyiz” Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:14:06