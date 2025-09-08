Samanyolu Haber /Gündem / Gürsel Tekin 'bugün gitmeyecek' iddasını yalanladı: 'Herkesi çatlatacağız' /08 Eylül 2025 13:33

Gürsel Tekin 'bugün gitmeyecek' iddasını yalanladı: 'Herkesi çatlatacağız'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, il başkanlığına bugün gitmeyeceği iddialarını yalanlayarak, "Polis olan bir yere bu şekilde girmeyeceğimi belirttim. Ancak bugün il başkanlığımızda baba evimizde olacağız, herkesi çatlatacağız" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından il başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin bugün saat 12.00'de CHP İl Binası'na gidecekti.

Dün akşamdan itibaren il binası önünde toplanan CHP'li milletvekilleri, PM üyeleri, gençlik ve kadın kolları, partililer kayyımın binaya girmesini engellemek için önlem alırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü de çok sayıda çevik kuvvet polisi, girişleri kapatan bariyerler, TOMA araçlarıyla bina çevresinde sıkı önlemler aldı. 

Gece boyunca il binası çevresinden ayrılmayan partililerin sayısı bu sabah daha da arttı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre bugün saat 12.00'de il binasına gideceğini belirten Gürsel Tekin'in partililerle polisin karşı karşıya gelmemesi için bazı temaslar yürüttüğü iddia edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İstanbul Valisi Davut Gül'le telefonla konuşup bina önü ve çevresinde polisin ayrılmasını talep ederek, kendisinin de belirtilen saatte il binasına gitmeyeceği iddialar arasında yer aldı.

"GİTMEYECEK" İDDİALARINI YALANLADI
T24'ün haberine göre bugün il binasına gitmeyeceğine ilişkin haberleri yalanlayan Tekin, "Hepsi fitne-fesat bugün baba evine gideceğiz" dedi. Tekin, "Ben Sayın Valimiz ve Sayın içişleri Bakanımız arayarak kendilerine de söyledim. Polis olan bir yere bu şekilde girmeyeceğimi belirttim. Ancak bugün il başkanlığımızda baba evimizde olacağız, herkesi çatlatacağız" ifadelerini kullandı.
