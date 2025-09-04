Samanyolu Haber /Gündem / Gürsel Tekin’den yeni açıklama: “Kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz!” /04 Eylül 2025 19:15

Gürsel Tekin’den yeni açıklama: “Kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz!”

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması sonrası gelen tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Tekin, kısa mesajında, “Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP’nin temel ilkeleridir.” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi 2 Eylül 2025’te mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Eski CHP il başkanlarından Gürsel Tekin kayyım olarak atanmıştı. CHP’li yöneticiler Tekin’in görevi kabul etmesine sert tepki göstermişti. Gürsel Tekin, bugün sabah yaptığı açıklamada, ‘pazartesi’ il binasına gideciğini duyurmutu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise bu açıklamaya, “Sakın! Teşebbüs bile etme. Senin gideceğin yer AK Parti il binasıdır artık.!” sözleriyle tepki göstermişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, “Gerçek hiçbir CHP’li bu kararı tanımayacak.” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gürsel Tekin’den yeni açıklama: “Kardeşlerimizle... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:27:44