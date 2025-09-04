Gürsel Tekin’den yeni açıklama: “Kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz!”

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi 2 Eylül 2025’te mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Eski CHP il başkanlarından Gürsel Tekin kayyım olarak atanmıştı. CHP’li yöneticiler Tekin’in görevi kabul etmesine sert tepki göstermişti. Gürsel Tekin, bugün sabah yaptığı açıklamada, ‘pazartesi’ il binasına gideciğini duyurmutu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise bu açıklamaya, “Sakın! Teşebbüs bile etme. Senin gideceğin yer AK Parti il binasıdır artık.!” sözleriyle tepki göstermişti.



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, “Gerçek hiçbir CHP’li bu kararı tanımayacak.” ifadelerini kullanmıştı.