Gürsel Tekin: ‘İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, yarın da buraya geleceğim’





‘BU BİNA BİZDE’

CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma ve taşınma kararı almasının ardından, kayyım heyetinden Gürsel Tekin açıklamalarda bulundu.TELE1’den Ersin Eroğlu’na konuşan Tekin, “Yarın hangi binaya gideceksiniz?” sorusuna, “Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani” yanıtını verdi.Tekin, bina tartışmalarına ilişkin, “Bizim yere ihtiyacımız yok. Çadır kurar yine çalışırız. Hukukçu arkadaşlarımız, ‘Ben burayı tahsis ettim’ demekle olmaz dedi. Yargı kararı çıkarsa, başımızın üstüne. İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, yine gider görevimizi yaparız. Görevimize henüz başlamadık, kurul bile oluşturamadık” ifadelerini kullandı.CHP’nin kuruluş yıl dönümüne işaret eden Tekin, “Yarın partimizin kuruluş yıl dönümüdür. O çerçevede üzerimize düşeni yapacağız. Buraya geleceğim, şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani” diye konuştu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ya da Genel Merkez ile görüşüp görüşmediği sorusuna da yanıt veren Tekin, “Çok temasımız oldu. 7 gündür görüşüyoruz. Ancak bütün bu iyi niyetli tutumumuz sonuç vermedi. Ankara’da bina tartışması açılması, doğası gereği teması ortadan kaldırıyor” dedi.