Samanyolu Haber /Gündem / Gürsel Tekin: ‘İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, yarın da buraya geleceğim’ /08 Eylül 2025 19:46

Gürsel Tekin: ‘İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, yarın da buraya geleceğim’

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının taşınma kararı sonrası konuşan Gürsel Tekin, “İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler ama yarın da bu binaya geleceğim. Bu bina bizde” dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma ve taşınma kararı almasının ardından, kayyım heyetinden Gürsel Tekin açıklamalarda bulundu.

TELE1’den Ersin Eroğlu’na konuşan Tekin, “Yarın hangi binaya gideceksiniz?” sorusuna, “Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani” yanıtını verdi.

Tekin, bina tartışmalarına ilişkin, “Bizim yere ihtiyacımız yok. Çadır kurar yine çalışırız. Hukukçu arkadaşlarımız, ‘Ben burayı tahsis ettim’ demekle olmaz dedi. Yargı kararı çıkarsa, başımızın üstüne. İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, yine gider görevimizi yaparız. Görevimize henüz başlamadık, kurul bile oluşturamadık” ifadelerini kullandı.

‘BU BİNA BİZDE’

CHP’nin kuruluş yıl dönümüne işaret eden Tekin, “Yarın partimizin kuruluş yıl dönümüdür. O çerçevede üzerimize düşeni yapacağız. Buraya geleceğim, şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ya da Genel Merkez ile görüşüp görüşmediği sorusuna da yanıt veren Tekin, “Çok temasımız oldu. 7 gündür görüşüyoruz. Ancak bütün bu iyi niyetli tutumumuz sonuç vermedi. Ankara’da bina tartışması açılması, doğası gereği teması ortadan kaldırıyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gürsel Tekin: ‘İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:23:28