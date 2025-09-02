Gürsel Tekin, kayyım olarak CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada kritik bir ara karar verdi





Mahkeme, seçimlerde usulsüzlük iddialarının “yaklaşık ispat” seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atandı. CHP’den istifa ettiğini söyleyen Gürsel Tekin'in istifa etmediği ortaya çıktı





KAYYIM GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA



Görevden alma kararının ardından kayyım heyetinde yer alan Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada, "Çağrı heyeti kararını TGRT Haber'den öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız, her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" ifadelerini kullandı.

Kararla birlikte kongrede seçilen kurultay delegeleri de görevden alındı.CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun başlattığı 39. Olağan Kurultay takvimi kapsamında İstanbul’daki ilçe ve il kongrelerinin seçim çalışmaları tedbiren durduruldu. 198 delege tedbiren uzaklaştırıldı. 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların iptal edilmesi talebi de reddedildi.Halk TV'ye bağlanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bize yapılmış bir tebliğ yok. Biz de meseleyi anlamaya çalışacağız şu anda hızlıca" dedi.Çelik X hesabından da şunları ifade etti:"Değerli yol arkadaşlarım,Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil.Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum.Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!"