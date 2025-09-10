Gürsel Tekin: “Yeni bir devlet düzeni kuruluyor, iktidar CHP ya da İmamoğlu’na devredilmeyecek!”

Gazeteci Ozan Gündoğdu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile ilgili çarpıcı bir olayı gündeme getirdi. Kendisinin sunduğu ‘Trend Topic’ podcast programının ‘Interregum’ adlı son bölümünde Gürsel Tekin ile geçen yıl yaptığı görüşmeyi anlatan Gündoğdu, Tekin’den “yeni kurulacak parti için genel başkanlık teklifi aldığını” söyledi. Yaşananları şöyle anlattı:





“2024’ün Temmuz sonu, Ağustos başı gibi bir tarihti. Gürsel Tekin beni aradı, kendisiyle hiç tanışıklığımız yoktur. Sadece 4-5 yıl önce TELE 1 kanalında bir programa konuk olup orada tanışmıştık. Telefonu açtım, ‘Buyrun Gürsel Bey’ dedim, ‘Ozancım, seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. İstanbul’da mısın, bir kahve içelim’ dedi. Levent’te bir pastanede buluştuk. Toplamda yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Gürsel Tekin, bu yarım saatin 29 dakikasında konuşan taraftı. Yani ben toplamda 1-2 dakika konuşmuşumdur.”

Ozan Gündoğdu

Gürsel Tekin’in kendisine “Yeni bir devlet düzeni kuruyor!” dediğini aktaran Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti:





“Mayıs 2023 seçimlerinin son seçim olduğunu söyledi. Bu devletin ne İmamoğlu’na ne de CHP’ye iktidarı devretmeyeceğini anlattı. Artık yeni bir düzen kurulmuştu, iktidar hayalleri görmek anlamsızdı. Bunları anlatırken bir yandan da kendi siyasi geçmişinde aldığı pozisyonları anlatıyordu. Anlattıklarının özü, artık yolun sonuna geldiğimizdi. Tek bir çare vardı, o da yeni bir parti kurmaktı. Parti kurmaya çalışıyordu Gürsel Tekin. Gazetecilere partiyi tanıtıyor diye düşünerek olayı anladığım için rahatladım.”

Daha sonra beklemediği bir teklif aldığını belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:





“Kahvemden bir yudum aldım ki Gürsel Tekin bombayı sonunda patlattı. ‘Ozancım, yeni bir parti kurmalıyız ve başına da sen geçmelisin.’ Genel olarak soğukkanlı biriyimdir ama bu tuhaf teklif karşısında kahveyi zor yuttuğumu hatırlıyorum. ‘Neden ben, ben ne alaka?’ diye düşündüm. Çünkü gençtim ve kirli bir geçmişim yoktu. Muhtemelen böyle düşündüler. Kabul edersem Gürsel Tekin’in partisini onun adına yönetecektim. Gürsel Tekin de yeni parti üzerinden siyasi elitlerle pazarlık yapacaktı. Hiç ikiletmeden teklifi net bir şekilde reddettim. Olacak iş değil, hiç duymamış olayım dedim. 3 gün sonra bir daha arayacağını ve iyi düşünmemi söyledi. 3 gün sonra aradı yine reddettim. Konu orada kapandı.”

Gündoğdu konuşmada Tekin’in kendisine 2-3 aylık bir zaman dilimini işaret ettiğini söyledi ve şunları dile getirdi:





“Son 2-3 ayımız Ozan, bu 2-3 ay içinde herhangi bir şey yapmazsak konu kapanacak. Bu konuşmadan 2-3 ay sonra Ekim ayında Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu ve 22 Ekim’de Bahçeli ikinci çözüm sürecini başlattı. Aklıma, Gürsel Tekin’i arayıp ‘2-3 ay sonra çok şey olacak derken kastettiğiniz bu muydu’ diye sormak geldi. Ama ilişkimiz bir gazeteci-siyasetçi ilişkisi olmadığı için böyle bir telefon açmayı da uygun görmedim.”