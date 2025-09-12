Gürsel Tekin'den krizi tırmandıran sözler: 'İl binası neredeyse oradayız'

Ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik aylardır süregelen soruşturma, operasyon, tutuklamalar ve kayyım uygulamaları parti içinde bir kriz yarattı. Son olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin de görevden alınıp yerine Gürsel Tekin öncülüğünde bir heyetin kayyım atanması, hem partinin hem de kamuoyunun tepkisine yol açtı.





Siyasette tansiyon düşmezken, kayyım Gürsel Tekin, bugün CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasına geldi. Orada basın mensuplarına konuşan Tekin, CHP yönetimine tepki gösterdi. Bir saldırı altında olduğunu iddia eden Gürsel Tekin, kendisi ve heyetinin sadece işlerini yaptıklarını öne sürdü ve iftiraya maruz kaldığını vurguladı.





Kayyım Gürsel Tekin, yaptığı konuşmada "Yalan yanlış iftira atıyorlar. Saldırı ve hukuksuzluklara rağmen işimizi yapacağız. Polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımı üzerim. Bunu istemiyorum" ifadelerini kullandı.





'AZİZ İHSANLARA YENİLMEYECEĞİZ'

Tekin, 15 Eylül'deki kurultay davasıyla ilgilenmediğini söyleyerek "Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Sabırla, azimle işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor. Biz CHP'liler birbirimizle tartışırız, yarışırız ama bir arada oluruz. Sayın İnce'yi iki yıl önce infaz ettiniz. Bugün Sayın İnce ile yan yanayız. Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz" dedi.





Gürsel Tekin, "Çağrı heyeti şu anda işini yapamıyor. İlimizde çalışan arkadaşlarımızın gelip işinin başına oturması lazım" dedi.