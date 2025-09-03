Samanyolu Haber /Gündem / Gürsel Tekin'den randevu hamlesi geldi /03 Eylül 2025 22:53

Gürsel Tekin'den randevu hamlesi geldi

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandıktan sonra CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin, CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmayı kabul ettikten sonra partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

Tekin, Özel'in Halk TV ekranlarından duyurduğu "ihraç" kararını kabul etmeyerek savunma vermek istemişti. CHP, bunun üzerine Tekin'den savunma istedi. Tekin, 15 gün içinde CHP'ye savunma vermek zorunda.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Ekol TV'ye konuşan Gürsel Tekin, "Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Bana tebligat ulaşacak ki ben de ona göre savunma yapacağım" diye konuştu.

Bu süreçte CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Özgür Özel’le henüz görüşmediğini kaydeden Tekin, görüşme için her iki isimden randevu talep edeceğini açıkladı.

Tekin, "En kısa süre içerisinde randevu talep edeceğim. Görüşürüm tabii ki niye görüşmeyeyim benim genel başkanım. Kemal Bey’le de Ankara’ya gittiğimde randevu talep edeceğim görüşeceğim" dedi.
