Samanyolu Haber /Gündem / Gürsel Tekin'e Koronavirüs teşhisi /13 Kasım 2020 12:44

Gürsel Tekin'e Koronavirüs teşhisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, şahsi Twitter hesabında yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Tekin, şu ifadelere yer verdi: "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."

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