Gürsel Tekin'e Koronavirüs teşhisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, şahsi Twitter hesabında yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) yakalandığını duyurdu.





Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Tekin, şu ifadelere yer verdi: "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."



