Gürsel Tekin'in kayyımlığı için mahkemeden karar!

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce “kongre iptal” davasında ertelenen duruşma bugün görüldü. Mahkeme, Tekin’in kayyımlığa ‘devam’ kararı verdi. Tekin göreve devam edecek.





Duruşmaya katılan, CHP avukatı Çağlar Çağlayan davanın reddini talep etti.





NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 8 Ekim 2023’te düzenlenen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebiyle Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava kapsamında, 2 Eylül’de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Bu kararın ardından, İl yönetimi yerine Gürsel Tekin öncülüğünde 5 kişi kayyım olarak atanmıştı.





ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN SEÇİLDİ

Davanın ilerleyen sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da benzer bir talep ile dava açmış ve mahkeme, iki davanın birleştirilmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP, 24 Eylül’de olağanüstü bir seçim gerçekleştirerek Özgür Çelik’i yeniden İstanbul İl Başkanı olarak göreve getirdi.