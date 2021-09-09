Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor

2004 ve 2017 yılları arasında ülkede yaşayan 60 yaş ve üstü yaklaşık iki milyon yetişkin üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, binaların en fazla ve en az trafik gürültüsüne maruz kalan cephelerinde yaşayan kişiler incelendi.









İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından yayımlanan hakemli dergi British Medical Journal’da yayımlanan araştırmada, ortalama 8,5 yılda 31 bin 219 katılımcıya Alzheimer, 8 bin 664'e demans ve 2 bin 192'ye Parkinson ile ilişkili demans tanısı konduğu belirtildi.









Bu kişiler arasında her gürültü kategorisine maruz kalan insanların yüzdesinin nüfusa oranın hesaplandığında, 8 bin 664 demans hastasının 963’ünün karayolu, 253’ünün ise demiryolu gürültüsü nedeniyle hastalığa yakalandığı aktarıldı.









Araştırmacılar, "Bu büyük ülke çapında kohort çalışmasında, karayolu ve demiryollarından gelen ulaşım gürültüsünün, tüm nedenlere bağlı bunama ve bunama alt türleri, özellikle Alzheimer hastalığı riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu bulduk" diye yazdı.









Genel olarak, daha yüksek gürültüye maruz kalma ile daha yüksek bir risk modelinin keşfedildiğini söyleyen bilim insanları, "Bu bulgular gelecekteki çalışmalarda doğrulanırsa, hastalık yükünün ve ulaşım gürültüsüne atfedilen sağlık bakım maliyetlerinin tahmininde büyük bir etkisi olabilir" ifadelerine yer verdi.









Araştırma ile ilgili konuşan Oxford Üniversitesi'nde kıdemli klinik araştırmacı ve Britanya Dementias Platforms (DPUK) klinisyeni Dr. Ivan Koychev, çalışmanın "büyük, kaliteli bir çalışma" olduğunu söyledi.









Koychev, 2017'de Danimarka'da kaydedilen binden fazla demans vakasının gürültüye maruz kalmayla ilişkilendirilebileceği önerisinin 'tartışmalı' olduğunu söylerken, "Bu çalışmanın sonuçları, yakın zamanda demans ve diğer hastalıklarla ilişkili olduğu gösterilen trafik kirliliği seviyelerini kontrol eden yazarlar tarafından güçlendirildi" diye konuştu.









Demans ve Alzheimer üzerine yapılan önceki araştırmalar hava kirliliğini bunama riskiyle ilişkilendirirken, bu çalışmada araştırmacılar ulaşım gürültüsü ve bunama arasında ayrı bir bağlantı tespit ettiklerini bildirdi.









Demans, dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel olarak, hastalıkla yaşayan insan sayısının 2050 yılına kadar 130 milyonu aşması bekleniyor.









Araştırmacılar, bulguların trafik gürültüsüyle mücadele ederek bunama yükünü azaltmanın mümkün olabileceğini öne sürdüler.