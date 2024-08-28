'Gürültü yapıyor' diye 10 yaşındaki çocuğu tüfekle öldürdü

Antep'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, oyun oynarken 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahallede manavlık yapan esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan manav aranıyor.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, olay akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve mahallede manav işleten kişi, Emir Baki Bayındır’ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız olup, iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.



Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve özel bir hastaneye kaldırılan Emir Baki, yaşamını yitirdi. Emir Baki Bayındır’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.