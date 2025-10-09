Samanyolu Haber /Dünya / Guterres: Bu ateşkes fırsat, iki devletli çözüm için kullanılmalı /09 Ekim 2025 12:42

Guterres: Bu ateşkes fırsat, iki devletli çözüm için kullanılmalı

BM Genel Sekreteri Guterres, tüm tarafları anlaşmaya uymaya ve iki devletli çözüm için siyasi bir yol oluşturmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas’ın Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören planın ilk aşaması konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Guterres, BM Sözcülüğü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu öneriye dayalı bu anlaşmanın duyurulmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

Guterres, anlaşmaya yönelik diplomatik çabaları için arabulucu ülkeler olan ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’yi takdir ettiğini vurguladı. Genel Sekreter, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya ve acıların sona ermesi için harekete geçmeye çağırdı.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÇAĞRI: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

BM Genel Sekreteri, atılan bu diplomatik adımın, kalıcı bir barışa giden yolda önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Guterres, bu fırsatın, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze’ye insani yardımların derhal ve kesintisiz girişinin sağlanmasını getirmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, son olarak şu çağrıyı yaptı:

“Tüm paydaşları, işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum.”
