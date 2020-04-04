"Güvenim kalmadı" dedi, azletti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, kendisiyle ilgili azil soruşturması açılmasına yol açan muhbir mektubunu ABD Kongresi'ne ileten İstihbarat Servisleri Başmüfettişi Michael Atkinson'u görevden aldı.





Trump, görevden alma gerekçesi olarak Başmüfettiş Atkinson'a artık güveninin kalmamasını gösterdi.





Demokratlar, Trump'ı Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan ulusal acil durum esnasında intikam peşinde koşmakla ve istihbarat servisine zarar vermekle itham ediyor.





Trump'ın 3 Nisan'da Kongre'ye ilettiği mektupta Atkinson'ın 30 gün içerisinde görevden alınacağı belirtildi.





Associated Press'e konuşan kaynaklar, Atkinson'ın bu sürede idari izinli sayılacağını ve çalışmayacağını bildirdi.





YENİ BAŞMÜFETTİŞ İLERİKİ BİR TARİHTE ATANACAK





Reuters'a konuşan kaynaklar, Thomas Monheim isimli istihbarat yetkilisinin vekaleten bu görevi yerine getireceğini söyledil.





Atkinson geçen yıl, ABD Başkanı'nın siyasi çıkarları için Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'ye baskı yaparak görevini kötüye kullandığına dair bir şikâyet mektubunu Kongre'ye iletmişti.





İstihbarat şefi Atkinson Kongre'ye yazdığı mektupta, şikâyetin "acil" ve "inandırıcı" olduğunu kaydetmişti.





KONGRE SUÇLU BULDU, SENATO AKLADI





Bunu takiben, Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den askeri yardım karşılığında eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmasını isteyerek kanuna aykırı davrandığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatılmıştı.





Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde, 18 Aralık'ta yapılan oylamada, görevi kötüye kullanma ve Kongre'nin çalışmasını engelleme suçlamaları kabul edilmişti.





Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'daki yargılamanın ardından yapılan oylamada Trump hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etmişti.