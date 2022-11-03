Güvenli internet mümkün! Google'a 'Çocuk Modu' geliyor

Teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda en çok tartışılan konullardan biri haline gelen sosyal medyada, en önemli sorunlardan biri güvenlik sorunu. Özellikle 18 yaş altı çocukların güvenli internet kullanımı hem çocuklar hem de ebeveynler için kritik derecede önemli. Güvenlik konusunda birçok önlem uygulamaya konulurken Google da bu alanda geride kalmadı. Google'ın bu konuda hizmet sağladığı uygulama ise Google Asistan.





Google Asistan, dünyanın en popüler sesli asistanlarından birisi olmasıyla dikkat çekiyor. Her yaştan kullanıcıya hitap etmeyi amaçlayan bu hizmet, şimdi yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Google Asistan, Çocuk Modu’yla daha güvenli olacak.





Çocuklar bilgiyi daha etkili şekilde öğrenecek

Shift Delete'in aktardığına göre, Google, devamlı olarak yeni özellikler getirdiği hizmeti Google Asistan için yeni hazırlıklar yapıyor. Şirket, yaptığı açıklamayla Google Asistan’ın çocuklar için daha çocuk modu getirmeyi amaçlıyor. Bu sayede çocukların daha güvenli bir şekilde bilgiler edinmesini sağlayacak.





Yeni çocuk modu sayesinde aileler, çocuklarının karmaşık ve müstehcen sorulara cevap almasının önüne geçecek. Özelliğin aktif olmasıyla birlikte hizmet, çeşitli konuyla ilgili sorulara çocuğun anlayabileceği dilde cevap verecek. Böylece çocuğun bilgiyi daha etkili bir şekilde öğrenmesi sağlanacak.





Ebeveyn Modu da olacak



Tüm bunların yanı sıra yeni bir ebeveyn modu da bu hizmette olacak. Google’ın sunmuş olduğu aile erişimi uygulaması Family Link’ten çocuğunun Google hesabını ekleyen aileler, bazı içerikleri engelleme şansına sahip olacak. Yani YouTube, YouTube Music, YouTube Kids ve diğer tüm Google uygulamalarındaki belirli yaş sınırı olan içerikleri engelleyebilecek. Ayrıca bazı sitelere olan erişimin önüne geçmek de mümkün olacak.





Google Asistan, çocuğun sesini tanıyacak

Google Asistan hizmetinde ayrıca bir çocuk sözlüğü de yer alacak. Böylece çocukların sordukları kelimelerin anlamı, bu sözlüğe göre açıklanmış olacak. Uygulamadaki sözlük, alanında uzman pedagoglar tarafından hazırlandı.









Henüz Türkiye'de kullanımda olmayan ‘OK Google’ özelliği de çocuk modunda yer alacak. Özellikle aile içinde ortak kullanımda olan cihazlar, çocuğunuzun sesini algılayarak otomatik bir şekilde çocuk moduna geçiş yapacak. Oldukça faydalı olacağı düşünülen bu mod, çocukları daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yetişmesine katkı sağlayacak.