Güvenli liman altın da soru işaretleri!

Cenevre merkezli MKS PAMP Group, küresel değerli metal endüstrisinin önde gelen aktörlerinden. Şirket altın, gümüş ve platini külçe, sikke ve endüstriyel ürünlere dönüştürüyor; kurumlara ve bireylere yatırım ürünleri sunuyor.





Hisse senedi fonlarından farklı olarak altın yatırım fonları tek bir varlığa yani altına dayanıyor. Bu nedenle risk dağıtımı yok. Altın yatırım fonları bu yüzden Almanya'da yasak; ancak pek çok





Avrupa ülkesinde serbest.





"Altın rallisi sürüyor"

Siegert, ABD'de faizlerin düşmeye devam edeceğini, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki bağımsızlığına dair soru işaretlerinin sürdüğünü, doların dayanıklılığı konusunun tartışmalı olduğunu ve ABD ticaret politikasının 2026'ya doğru piyasaları yeniden sarsabileceğini aktarıyor.









Krizlere karşı güçlü varlık

Bir kadın elinde çok sayıda altın bilezik tutuyorBir kadın elinde çok sayıda altın bilezik tutuyor









"Güvenli liman" balona mı dönüşüyor?

Altın fiyatlarının son aylardaki hızlı yükselişi hem büyük hem küçük yatırımcının iştahını oldukça kabarttı. MKS PAMP Group'un değerli metaller strateji direktörü Nicky Shields, DW'ye yaptığı değerlendirmede, bunun nedenini "Bu, hükümetlere ve kurumlara duyulan güvenin azaldığına işaret ediyor" sözleriyle açıklıyor. Shields, özellikle görece küçük sayılan altın fonu piyasasının bu kadar büyük bir sermaye girişini ne kadar taşıyabileceğinin büyük bir soru işareti olduğunu vurguluyor.Altın endüstrisinin piyasa geliştirme organizasyonu Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre, dünya genelindeki altın borsa yatırım fonu varlıkları Eylül ayında 472 milyar dolar düzeyindeyken Ekim'de yüzde 6 artarak 503 milyar dolara çıktı. Yalnızca Ekim ayında fonlara 8,2 milyar dolar giriş oldu; bu miktar yıl ortalamasının oldukça üzerinde.New York borsasında piyasa ekranlarının genel görünümüNew York borsasında piyasa ekranlarının genel görünümü2025 yılında borsaların yıldızı, kısaca ETF oarak adlandırılan borsa yatırım fonları oldu2025'in üçüncü çeyreğinde, yani Temmuz-Eylül döneminde fizikî altınla desteklenen borsa yatırım fonlarına akış rekor kırdı: 26 milyar dolar. Kuzey Amerikalı yatırımcılar 16,1 milyar dolarla başı çekerken, Avrupa fonlarına da 8,2 milyar dolar giriş oldu ve bölge için tarihî seviyelere ulaşıldı.Altın borsa yatırım fonu, yatırımcının fiziki altın almadan altın fiyatını takip eden bir ürüne yatırım yapmasını sağlıyor. Birçok altın yatırım fonunun kasasında gerçekten fizikî altın bulunması nedeniyle bu ürünlere "kâğıt altın" deniyor.Almanya'da altın borsada işlem gören emtia sertifikaları (ETC) kullanılabiliyor.Alman Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) analisti Martin Siegert, altındaki yükselişin devam edeceği görüşünde. Bankanın Kasım sonunda yayımladığı değerlendirmede Siegert, "Altın için önemli argümanların çoğu geçerliliğini koruyor" diyor ve altın ETC'lerine girişlerin "büyük olasılıkla süreceğini" belirtiyor.ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları, sadece para piyasalarını değil altın ve kripto fiyatlarını da etkiliyorLBBW bu nedenle tahminini yukarı çekmiş durumda: Banka, altın fiyatının 2026 sonunda 4 bin 600 dolara çıkabileceğini öngörüyor.Altının bu yılki zirvesi Ekim ayında ons başına 4 bin 350 doların üzerine çıkmasıyla görülmüştü. 27 Kasım itibarıyla altının ons başına fiyatı 4 bin 150 dolar civarında.ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Eylül'de yayımladığı analizde portföy yapısının tamamen gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu. Buna göre klasik "yüzde 60 hisse/yüzde 40 tahvil" modeli yerine, portföyün yüzde 20'sinin altın ürünlerinden oluşması gerektiği belirtiliyor.Yatırım Ofisi Direktörü Mike Wilson, Reuters'a yaptığı açıklamada altını belirsizlik ve kriz dönemlerinde değerini artırabilme kapasitesi olan güçlü bir varlık olarak tanımlıyor. Wilson'a göre yatırımlarda bu yeni "60/20/20 modeli" enflasyona karşı güçlü bir koruma sunuyor.Financial Times ise altındaki yükselişe ilişkin heyecanı "goldplated fomo" yani fırsatı kaçırma korkusu olarak nitelendiriyor. Gazete, "1970'lerden bu yana görülen en büyük altın rallisini yatırımcıların fırsatı kaçırma korkusu ve yükselen enflasyon endişesi körüklüyor" yorumunu yapıyor.Kripto dünyası da devredeAltın yatırım fonlarına yönelen sermaye ralliyi güçlendirirken, Reuters'ın haberine göre Tether de dikkat çekici bir rol oynuyor."T" harfi merkezde yer alan Tether logosu"T" harfi merkezde yer alan Tether logosuDolara endeksli bir "stablecoin" (istikrarlı kripto para birimi) olan Tether, şimdi de altın destekli "Goldcoin" çıkarma planları yapıyorMerkezi El Salvador'da bulunan Tether, dünyanın en büyük dijital varlık şirketlerinden biri ve USDT adlı "istikrarlı kripto para birimini" (stablecoin) ihraç ediyor. Şirket son dönemde altın destekli "goldcoin" (altın kripto para) ürünlerini öne çıkarıyor.Tether, büyük merkez bankaları dışındaki en büyük altın rezervine sahip özel şirket konumunda. Şirketin rezervleri, Güney Kore, Macaristan ve Yunanistan gibi bazı ülkelerin altın stoklarına yakın.Aşırı ısınan altın piyasasında, güvenli liman olarak görülen bu varlığın bizzat kendisinin spekülasyon aracına dönüşmeye başladığını söyleyenlerden biri de MKS uzmanı Nicky Shields.DW'ye konuşan Shields, "Son iki ayda piyasalarda tam bir balon oluştu; yalnızca altın ve gümüşte değil, ABD hisselerinde ve yapay zekâ varlıklarında da" diyor.Shields'e göre bu "aşırı ısınma"nın birden fazla nedeni var:"Fed, ekonomi resesyona girmemişken faiz indiriyor. Bu da piyasaya belki de gereğinden fazla likidite pompalıyor. Bu yüzden yapay zekâ varlıklarında, ABD hisselerinde ve altın-gümüş piyasasında bir balonlaşma görüyoruz."