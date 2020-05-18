"Güvenli liman" diyen koşuyor!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına bağlı tedbirlerin uzun süreceğine dair beklentiler artarken, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin etkisiyle güvenli limanlara talep arttı.







Altının ons fiyatı 1.765 dolara kadar yükselerek, 2012 yılı ocak ayından beri en yüksek seviyeyi yükseldi. Ons (31,1 gram) altın yüzde 1,18 yükselişle 1.763 dolardan işlem görüyor.





Gram altın fiyatları 391 lira seviyesine kadar yükselirken; altının ons fiyatında ise güvenli liman etkisiyle yükseliş hızlanarak son 8 yılın en yüksek seviyesi görüldü.





İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, “1.745 dolar direncini destek konumuna getiren (ons) altın için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yükseliş sürecek.” dedi.





24 AYAR ALTININ GRAMI 391 TL





Geçen hafta 386 TL’den satılan 24 ayar altının gramı yeni haftaya 390 TL seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 384,45 lira; en yüksek ise 391,08 lira seviyesini gördü.





Altının gramı Türkiye saati ile 12:53 itibarıyla yüzde 0,57 yükselişle 389,10 liradan satıldı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 549 liradan el değiştirdi.





Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan negatif veri setinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.





Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Kovid-19 salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini bildirdi



