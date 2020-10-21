Güvenlik açığını bulan gence 10 bin dolar

Sakarya'da ikamet eden Türkmenistanlı Almaz Seidov, sosyal paylaşım platformu Instagram'ın güvenlik açığını bulunca durumu bildirdiği firma tarafından 10 bin dolar (90 bin TL) ödüle layık görüldü.





Üniversite öğrencisi Seidov, Instagram'da hesabını kurtarabilmek için başka bir kullanıcı adını deneyerek giriş yapmaya çalıştı.





BAŞKA BİR KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ İLE GİRİŞ!





Başka bir kullanıcı adı girerek şifre yenile bölümünden hesaba giriş yapabilen Seidov, paylaşım sitesinin güvenlik açığı olduğunu fark edince bu konuda araştırma yapmaya başladı.





Seidov, araştırmaları sonucunda bu güvenlik açığının bir an önce kapatılması gerektiğini düşünerek, istediği hesaba giriş yapabildiğini Instagram'a bildirdi.





Instagram güvenlik açığını kabul etmesi üzerine Almaz Seidov, firma tarafından teşekkür mailinin yanı sıra 10 bin dolarla ödüllendirildi.