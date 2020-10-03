Samanyolu Haber /Gündem / Güvenlik görevlisini eziyordu! /03 Ekim 2020 19:22

Güvenlik görevlisini eziyordu!

Yasak alana araba ile girmek isteyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü arabayı güvenlik görevlisinin üzerine sürdü.

Güvenlik görevlisini eziyordu!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyelerinden ve eski Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze namazı Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kılındı. 

Cenaze merasiminde trafiğe kapalı bölgeye girmek isteyen Meclis İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevlendirdiği güvenlik elemanına çarptı. 

Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Haberal'ın şoförü bile bile arabayı güvenlik görevlisinin üzerine sürdüğü esnada trafik polisinin seyirci kalması dikkati çekti. 

Çarpmanın etkisi ile yere yığılan görevliye arkadaşları müdahale etti. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Güvenlik görevlisini eziyordu! Sonraki Haber >>

Güvenlik görevlisini eziyordu!

Güvenlik görevlisini eziyordu!

Perinçek'le eski general yardımcısı yayında birbirlerine hakaret yağdırdılar

Perinçek'le eski general yardımcısı yayında birbirlerine hakaret yağdırdılar

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Albayrak'a tokat gibi cevap!

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:08:26