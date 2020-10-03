Güvenlik görevlisini eziyordu!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyelerinden ve eski Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze namazı Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kılındı.





Cenaze merasiminde trafiğe kapalı bölgeye girmek isteyen Meclis İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevlendirdiği güvenlik elemanına çarptı.





Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Haberal'ın şoförü bile bile arabayı güvenlik görevlisinin üzerine sürdüğü esnada trafik polisinin seyirci kalması dikkati çekti.





Çarpmanın etkisi ile yere yığılan görevliye arkadaşları müdahale etti. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.









