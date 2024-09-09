Güvenlik güçleri ne arıyor? Narin'in bulunduğu derede yeniden keşif yapılıyor!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu Eğertutmaz deresinde yeniden keşif yapılıyor.







Jandarma ekipleri keşif çalışmasına başladı.





İtirafçının da keşif çalışmalarında dereye götürüldüğü anlaşıldı.





21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın (8), arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu.





İTİRAFÇININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI





Bölgede 'etkili ve güçlü' olduğu belirtilen Güran ailesinin 19 gündür köylülere büyük bir baskı uyguladığı iddia edilirken, soruşturmada ilk itiraf geldi. Gözaltına alınan 24 kişiden biri, cinayeti itiraf etti.





"AMCASININ VERDİĞİ ÇUVALI DEREYE GÖTÜRDÜM"





İddiaya göre N.B. kod adlı kişi, Narin'in aynı zamanda muhtar olan ve geçen hafta tutuklanan amcası Salim Güran'ı suçladı.





Bu kişi, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.





"SANA 200 BİN LİRA PARA VERİRİM' DEDİ"





Şahıs ayrıca amcanın kendisine cesedi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini söyledi.





ARAMALARA DA KATILMIŞLAR





Şüpheli N.B., Narin’in cesedini sakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ettiklerini belirterek, “Sonra aramalarda yer aldım. Salim Güran da aramalarda vardı” dedi. Bu ifadelerin ardından amcanın bir kez daha ifadesinin alınacağı belirtildi.