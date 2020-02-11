Güvenlik zirvesi kararı: İdlib'de misliyle karşılık verilecek

Edinilen bilgiye göre toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.







Toplantıda, İdlib'de 5 askerin şehit olduğu saldırıya misliyle karşılık verileceği vurgulandı.





Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi, bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi.