Güzellik filtrelerinin karanlık yüzü

Yapay güzellik için yapay zeka

















Bu filtrelerin tehlikesi

















Depresyon ve beden algısı bozukluğu

















Yasal düzenlemeler getiriliyor

Buna karşılık olarak birçok ülke filtre uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemelere başladı. Norveç ve İsrail'de sosyal ağlarda reklam amacıyla üretilmiş içerikler filtre kullandıkları takdirde bunu belirtmek zorundalar.