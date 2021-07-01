Gymnaisum'lu oldular

YASİN YILDIRIM







Son yıllarda Türkiye’den veya değişik ülkelerden Almanya’ya gelmek zorunda kalan öğrencilere de kapılarını açan Realschule Eringerfeld Okulu yetkilileri göçmen öğrencilerin sene kaybı yaşamadan sisteme entegre edildiğini, verilen özel desteklerle Realschule diplomasıyla Gymnasium'lu olduklarını vurguladılar. Konu hakkında okul yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Öğrencilerinin başarısı için tüm imkanlar seferber edildi. Son yıllarda mezun olan göçmen kökenli öğrencilerin elde ettiği başarılardan dolayı gururluyuz. Bu yılki mezun öğrencilerimizden Muhammed Ali Erkam Ö. 1,5 ile okul birincisi olurken, Nisa Y. 1,75 ile okul ikincisi, Ebtisam Alkanj A. ise 1,8 ile okul üçüncüsü oldu. Elde edilen bu sonuçlar bizlere de şevk oluyor. Öğrencilerimizin hayatlarına başarıyla dokunmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.



(Soldan Sağa) Nisa, Muhammed Ali ve Ebtisam Alkanj derece elde etti.







Pandemi süresince eğitimin de ara ara kesintilere uğradığını belirten yetkililer, bu kriz durumunu da eğitimden taviz vermeden, online eğitimlerle yönetmeye çalıştıklarını belirtti.





Son günlerde düşen insidans değerleri neticesinde okul öğrenciler için bir mezuniyet töreni düzenleme imkanı da buldu. Okulun konferans salonunda düzenlenen törenle öğrenciler Realschule karnelerini alırken gymnasiuma uğurlanmış oldular.

Realschule 10. Sınıfların Sınıf Öğretmeni Maren Hartmann mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada öğrencilerle birlikte yaşadıkları tüm mutluluklar için teşekkür etti ve “geleceğinizi istediğiniz şekilde şekillendirebileceğinizi ümit ediyorum. Bu hayatta iki gerçek var: Köklerinize ve kanatlara ihtiyacınız var. Umuyorum ki buradaki hayatınızda size bir şeyler katabilmişimdir. Buradaki köklerinizde benim de emeğimin olmuş olmasını diliyorum. Ama bir yandan da buradaki hayatınızı geride bırakıp yeni limanlara doğru yol almanızı diliyorum. Size bu güzel yıllar için teşekkür etmek istiyorum, birlikte gülebildiğimiz, birlikte üzüldüğümüz ve birlikte sevindiğimiz için. Biliyorum, hepinizin beklentisi farklıydı, ama Corona-Pandemisinden dolayı her şey çok karıştı. Geleceğinizi, umduğunuz ve istediğiniz gibi gerçekleştirmenizi diliyorum. Unutmayın ki, her şeyin kapısını açacak olan tek gerçek sevgi ve saygıdır. Bu hayattaki yaptıklarınız sizi simgeleyen eserinizdir. Bu dünyayı daha güzel bir hale getirmenizi diliyorum." dedi.











