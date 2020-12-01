GYV, Engellilere Yönelik Sistematik İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu açıklayacak

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, engellilere yönelik insan hakları ihlallerine ışık tutan bir rapor hazırladı. Rapor Uluslararası Engelliler Günü öncesinde kamuoyu ile paylaşılacak.





RAPORDA 28 İNSAN HAKLARI İHLALİ VE İSTİSMAR VAR

2 Aralık Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00’de açıklanacak raporda etnik kökeni veya siyasi görüşlerinden dolayı engellilere ve hastalara yönelik 28 insan hakları ihlali ve istismar olayı yer aldı.





GYV, yeni raporu için hazırladığı basın açıklamasında “Erdoğan iktidarındaki Türk hükümeti tarafından “hain” ve “terörist” olarak etiketlenen engelliler, ciddi finansal zorluklar, açlık, sosyal linç, izolasyon ve nefretle yaşanmaz koşullarla karşı karşıya kaldı.” ifadelerine yer verdi.





Rapor hakkında ön bilgi veren GYV, Türkiye’de engelliler ve ailelerinin, istihdama, emekliliğe, sosyal güvenliğe ve sağlık sigortasına erişiminin engellenmesinin yanı sıra toplu işten çıkarma, keyfi gözaltı, tutuklama, hapis, işkence ve kötü muameleyi içeren ciddi insan hakları ihlalleri ve istismarları ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı.





“ENGELLİ HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR”

Açıklamada “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye taraf olan Türkiye, cezaevlerindeki temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamalı ve engelli tüm kişilerin korunmasını, güvenliğini ve onuruna saygı duyulmasını güvence altına almalıdır çünkü engelli hakları insan haklarıdır.” denildi.