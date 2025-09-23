GYV: Küresel barışı korumalıyız ve kalkınmayı teşvik etmeliyiz

GYV, 30 ülkeden 56 sivil toplum örgütüyle işbirliği yaparak, dünyanın önde gelen uzmanlarını ve gazetecilerini bir araya getirdi. 22-25 Eylül tarihlerinde New York’ta organize edilen toplantılarda küresel sürdürülebilir barış ve kalkınmayı teşvik etmek ve korumak için önemli konular ele alınıyor.









Bu etkinliklerde, uzmanlar, gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda paydaşın sosyal sorunlar konusunda farkındalık yaratması ve sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara olası çözümler hakkında fikir alışverişinde bulunması için bir platform oluşturmak amaçlanıyor.









Kültürler ve dinler arası barış temini





Teknik ve teknolojik gelişmelerle çok yönlü entegrasyon yaşayan dünyada, farklı inanç toplulukları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik etmek, sürdürülebilir barış ve kalkınmayı ilerletmek hayati önem taşımaktadır.





Dinler ve kültürler arası diyalog temini, halkların kaynaşımı, sosyal uyumu teşvik etmek, elbetteki dünya çapında toplumların karşılaştığı ortak zorlukları ele almak için hayati bir kanal sağlar.









İşte GYV, inanç ve insani değerler temelli girişimlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada oynayabileceği önemli role vurgu yaparak, dünyanın farklı bölgelerinden konuşmacıları bir araya getirerek küresel iş birliğinin daha kapsayıcı, barışçıl ve dirençli topluluklar oluşmasına nasıl katkıda bulunabileceğini araştırmayı amaçlamaktadır. Zira diyalog, karşılıklı anlayış ve kolektif eylem yoluyla, dinler arası topluluklar daha uyumlu, adil ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye anlamlı katkılarda bulunabilirler.





Bu etkinlik, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak ve gelecek nesiller için kalıcı barışı teşvik etmek amacıyla inanç temelli iş birliğinin dönüştürücü potansiyelinden yararlanmada önemli bir adım niteliğindedir.





Bu senenin temel konuları





GYV oturumlarında temel olarak ele alınan konuları şu şekilde özetleyebiliriz:





-Deneyimlerin ve En İyi Uygulamaların Paylaşımı: Dinler arası liderlerden ve uygulayıcılardan vaka örnekleri ve başarı öyküleri; Çeşitli dinler arası girişimlerden ve projelerden alınan dersler anlatımı.





-Dinler Arası İş Birliğinin Önemi: Sosyal uyumu ve toplumsal dayanıklılığı teşvik etmede inanç temelli çabaların rolü; Çatışmalara çözüm ve barış inşasına dinler arası yaklaşımların etkisi.





-Dinler Arası Girişimlerdeki Zorluklar ve Fırsatlar: Güvensizlik, iletişimsizlik ve kültürel farklılıklar gibi ortak engeller; Dinler arası çabaları etkileyen siyasi, sosyal ve yapısal zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme fırsatları.





-Stratejik Yaklaşımlar ve Toplu Eylemler: Direncin üstesinden gelme ve karşılıklı anlayış oluşturma stratejileri; Kapsayıcı ve katılımcı dinler arası programlar tasarlama; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu kolektif eylemi harekete geçirmek için yenilikçi yöntemler.





-Ortaklıklar ve Ağlar Kurmak: İnanç toplulukları, sivil toplum ve hükümet arasında sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmak; Gençleri ve ötekileştirilmiş grupları dinler arası diyaloğa dahil etmek; Sürekli katılım ve bilgi paylaşımı için platformlar geliştirmek.





Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (UNGA) 80. Oturumu çerçevesinde organize ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı”, üç gün süreli olacak, yüzlerce uzman katılımcıyı bir araya getirecek.