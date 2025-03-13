GYV’den BM resepsiyonu ve Ramazan iftarı

Etkinlik, kadın hakları savunuculuğu ile dinlerarası diyalog arasındaki kesişimi güçlü bir şekilde gösterdi; çünkü bu yıl CSW69 bu sene Ramazan ayına denk geldi. Katılımcılar, GYV'nin BM Küresel İletişim Departmanı’ndaki Temsilcisi Cemre Ülker tarafından karşılandı; Ülker, kadınların ve kızların haklarını geliştirmede küresel ortaklıkların, kapsayıcılığın ve karşılıklı anlayışın önemini vurgulayarak gecenin önemine vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Kanada, Polonya, Birleşik Krallık, Arnavutluk ve Latin Amerika'dan GYV’nin Küresel Ortaklarının katılımına dikkat çekerek, cinsiyet eşitsizlikleri ile başa çıkmada kolektif eylemin önemini vurguladı.

























Gecenin bir diğer önemli noktası ise genç liderliğe verilen odaktı. Etkinlik, genç insan hakları savunuculara fikirlerini ifade etme, en iyi uygulamaları paylaşma ve üst düzey karar vericilerle anlamlı bir diyalog kurma fırsatı sağladı. GYV’nin Birleşmiş Milletler Gençler Temsilcisi Priyanka Chahal, küresel politika tartışmalarında gençlerin dahil edilmesinin gerekliliği üzerine ilham verici bir konuşma yaptı. Gençlerin sürdürülebilir çözümleri yönlendirmede ön saflarda yer aldığını ve karar alma süreçlerine aktif katılımlarının gerçek cinsiyet eşitliğine ulaşmak için çok önemli olduğunu vurguladı.





Etkinlik ayrıca, farklı inançlardan önde gelen dini liderleri de içeriyordu; dini liderler arasında, Vatikan’ın Birleşmiş Milletler Seferi ve Gözlemcisi Başpiskopos Gabriele G. Caccia, Yeshiva Üniversitesi'nden Haham Dr. Ronnie Perelis, New York Katolik Kiliseler Dinlerarası İlişkiler Koordinatörü Rahip James DiLuzio ve Barış Adaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı ve Merck Yöneticisi Dr. Nuray Yurt yer aldı. Konuşmacılar, kendi dini geleneklerinde oruç, hayırseverlik ve merhamet üzerine derin düşünceler paylaştılar. Dinlerarası diyalogun, uyumu teşvik etmedeki rolünü, yoksulluk ve şiddet gibi küresel sorunlara çözüm bulmadaki önemini ve toplumsal dayanışmanın güçlendirmedeki etkisini vurguladılar. Ayrıca, New York Budist Konseyi Onursal Başkanı Rev. Dr. Toshikazu K. Nakagaki de dini liderler arasında yer alarak, dinlerarası diyalog aracılığıyla barışçıl ve kapsayıcı topluluklar inşa etme çabalarına katkıda bulundu.













Ramazan ayında toplumsal barış adına düzenlenen iftar yemeklerinin birlikte yaşam, empati, cömertlik ve sosyal adalet değerleriyle uyumunu tanımak amacıyla etkinlikte dinlerarası diyaloga vurgu yapıldı. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’tin ortak değerlerine değinen dini liderler Başpiskopos Gabriele G. Caccia, Haham Dr. Ronnie Perelis, Rahip James DiLuzio ve Dr. Nuray Yurt kendi inançlarında oruç, hayır ve birliğin önemini hakkında konuştular. Paylaşımları, farklı inanç topluluklarını bir arada tutan ortak değerleri pekiştirerek karşılıklı saygı ve iş birliği ruhunu geliştirdi. GYV Başkanı Mehmet Kılıç, dinlerarası diyaloga, karşılıklı anlayışa ve tüm insanların barışçıl bir arada yaşamasına olan bağlılıklarından dolayı güzel Türk seramik tabaklarını takdim ederek, GYV Yönetim Kurulu adına teşekkürlerini ifade etti.

























GYV, kadının güçlendirilmesi, kadın hakları ve sosyal adalet konularındaki kararlılıklarını onurlandırmak amacıyla Küresel Ortaklarına sertifikalar ve plaketler takdim etti. Bu tanıma, etkinliğin arkasındaki iş birliği ve dayanışma ruhunu pekiştirdi; anlamlı bir değişim sağlamak için birleşik ve sürdürülebilir bir çabanın gerekliliğini güçlü bir şekilde hatırlattı.

BM Kadının Statüsüsün Komisyonu (CSW69) 60. Oturumları, önümüzdeki iki hafta boyunca devam ederken, GYV ve 7 farklı ülkeden 16 STK, Beijing Deklarasyonu’nun 12 ana alanını ele almasına yönelik eyleme geçirilebilir çözümler üretmeye kararlıdır. Panel oturumları ve savunuculuk girişimleri, ilerlemenin değerlendirilmesine, yeni zorlukların ele alınmasına ve cinsiyet eşitliği yönündeki çabaların hızlandırılmasına odaklanacaktır.







GYV’nin BM Resepsiyonu ve Ramazan İftarı, topluluklar, sektörler ve nesiller arasında köprü kurarak daha kapsayıcı ve adil bir dünya için ortak bir sorumluluk duygusunu pekiştirmiştir. Etkinliğin sona ermesi ile birlikte mesaj netti: Küresel ortaklıklar, dinlerarası diyalog ve gençlerin katılımı, sürdürülebilir barış, kadının güçlendirilmesi ve sosyal gelişmeyi sağlamak için esastır.

GYV’nin BM Resepsiyonunu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mehmet Kılıç’ın hoş geldiniz konuşmasıyla başladı. Kılıç, kadın-erkek eşitliğine ulaşmada ve kadınları her sektörde güçlendirmede stratejik iş birliklerinin önemini vurguladı. Kılıç sözlerine şöyle devam etti: "Bu yıl, kadın haklarına odaklanmak üzere 7 ülkeden 16 Sivil Toplum Kurulusu (STK) ile iş birliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz ve toplamda 14 panel tartışması, 1 BM resepsiyonu ve 1 film gösterimi organize ettik." Ortaklıkların ve gençlerin katılımının, dönüştürücü değişimin itici güçleri olduğunu yineleyerek katılımcıları, sektörler arası iş birliğini güçlendirmeye ve dünya genelinde kadınların ve kızların seslerine destek vermeye teşvik etti.Gecenin önemli bir vurgusu, GYV ve Küresel Ortaklarının iki hafta sürecek olan CSW69 Oturumları boyunca ele alınacak temalar hakkında yapılan bilgilendirici bir sunumdu. Katılımcılar, 1995 Beijing Deklarasyonu'ndan (Beijing Declaration +30) bu yana kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmeye yönelik 14 panel oturumu ve girişimleri derinlemesine anlama fırsatı buldular. Bu yıl (2025), Beijing Deklarasyonusun 30. yıl dönümünü kutlarken, panelistler, kadınların güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği önünde engel teşkil eden sürekli zorlukları, şimdiye kadar elde edilen başarıları ve cinsiyet farkını kapatmak için yenilenen taahhütlerin aciliyetini yansıttılar.Misafirler ezanla birlikte oruçlarını açarak, farklı dini geçmişlerden gelen insanların birliği ve ortak insan deneyimleri hakkında samimi paylaşımlarda bulundurlar. Açık büfe akşam yemeği ile programa katılan misafirler, Manhattan siluetinin büyüleyici arka planında iletişim kurmaya ve güzel dostlukları geliştirme imkânı buldular.Gecenin ilerleyen kısımlarında program, GYV’nin küresel ortaklıkların kadın haklarını ilerletmedeki etkisini vurguladı. GYV, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Romanya, Polonya, Birleşik Krallık, Arnavutluk ve Latin Amerika'daki ortak kuruluşların çalışmalarını gururla sergiledi ve cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konusundaki özverileri için onları takdir etti. Bu ortaklar, politika değişikliklerini teşvik etme, marjinalleşmiş seslere sahip çıkma ve kadınların ve kızların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik tabanda girişimleri harekete geçirme konusunda hayati bir rol oynamaktadır.