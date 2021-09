GYV'den Birleşmiş Milletler'de anlamlı ödül programı

Samanyoluhaber.com - PIONEERS IN SDGs Ödül Töreni'nde Kazananlar Açıklandı







Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı etkinliklerle gündeme gelen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) 36 küresel ortağı ile birlikte anlamlı bir ödül töreni düzenledi. Bu yıl 3.’sü gerçekleşen geleneksel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Öncüleri Ödül Töreninde (Pioneers in SDGs) sivil toplum kuruluşlarının Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkılarını ödüllendirdi. Proje yarışmasına bu yıl 20 farklı ülkeden 47 seçkin kişi ve kuruluş 30 projeyle katıldı.







Uluslararası jüri üyeleri bu projeleri ve sonuçları inovasyon, (yenilik), paydaşlar, kapsam ve etki gibi dört kritere göre değerlendirdi. Ödül almaya hak kazananlar internet üzerinden yapılan bir etkinlikle duyuruldu.





Ödül Töreni, ABD’de multimedya alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip, ödüllü bir yapımcı, başarılı yönetici ve girişimci olan Tomaczek Bednarek'in konuşmasıyla başladı. “Yenilikçi ve yaratıcı projelerle sürdürülebilir barış ve kalkınmaya katkıda bulunan seçkin kişi ve kuruluşlara saygılarımızı sunmak için burada” olduklarını ifade eden Bedanrek “Barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek; insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve demokratik değerleri korumak; kadınları, kızları ve gençleri sosyal adalet ve eşit fırsatlar için güçlendirmek, dünya çapında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır.” Şeklinde konuştu.





Katılımcılara hoş geldiniz konuşması yapan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mehmet Kılıç, “Kamu-Özel Ortaklıkları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada büyük önem taşıyor. Hiç kimse bu hedeflere tek başına ulaşamaz. Hükümetler, özel sektör ve sivil toplum, bu dünyayı herkes için daha iyi yaşanır bir yer haline getirmek ve dünyamızı bugün ve gelecek nesiller için daha yeşil ve daha temiz hale getirmek için işbirliği ve iletişim içinde birlikte çalışmalıdır.” Dedi.





El Salvador'un Birleşmiş Milletler eski Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler El Salvador Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Carlos Garcia, açılış konuşmasında katılımcıları tebrik etti ve çabalarını onurlandırdı. Dr. Garcia “Tüm projelerin yaratıcılığından çok etkilendim. Büyükelçi Garcia, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin her büyük küresel sorunu çözmediğini kabul etti, "ancak bize sürdürülebilir kalkınma için harika bir plan sunuyorlar" şeklinde duygularını dile getirdi.





Birincilik Ödülü 2021- Birleşmiş Milletler Ulusal Başkent Bölgesi Birliği (ABD)





Birleşmiş Milletler Ulusal Başkent Bölgesi Birliği (ABD) birinciliği ve 2 bin dolarlık ödülü kazandı. Shayna Vayser, "Bu projenin arkasındaki fikir, küresel hedeflerle yerel eylem arasında köprü kurma amacıyla, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ilk kez tanıtıldığı 2015 yılına dayanmaktadır." Projenin “sadece uluslararası değil, kendi mahallelerimizde de adil kalkınma getirmeyi” hedeflediğini açıkladı. Toplumumuzdan ilham alıyoruz, topluma kök salıyoruz, topluluğa hizmet ediyoruz.'





İkincilik Ödülü 2021- Bal ve Muz Platformu (Nijerya)





İncilik ödülünü Nijerya'dan Bal ve Muz Platformu kazandı. Deep K. Tyagi Vakfı (Nijerya) adına ödülü ve bin dolarlık ödülü alan Onuoha Chidinma Stella, “Bal ve Muz Platformu 3 yıldır devam ediyor, asıl amacımız savunmasız insanlarla konuşmak ve onlara harika bir aile planlaması hizmeti sunmaktır” dedi. Stella, “Kadınlar tercihlerinden dolayı yargılanmak istemiyor, bu yüzden kişisel gizlilik hakkinin korunduğu yerler arıyorlar. Bal ve Muz Projesi'nin güzelliği de buradan geliyor.”şeklinde konuştu.





Üçüncülük Ödülü 2021- The Smile of the Child (Yunanistan)





Üçüncülük ödülünü proje yarışmasına Yunanistan’dan katılan Çocuğun Gülüşü (The Smile of the Child), mobil kan bağışı toplama projesi kazandı ve 500 dolar nakit ödülünü aldı. Proje, Kovid-19 salgını sırasında Yunan hastanelerindeki kan kıtlığı sorunlarını çözmek için kuruldu. Ödülü alan Costas Yannopoulos, “Çocuğun Gülüşü projesi, 10 yaşında bir çocuk tarafından kuruldu. Otuz beş yıl sonra, organizasyon Yunanistan'daki çocukları korumak için savaşan en büyük yardım kuruluşudur. Bu proje ile Kovid-19 salgını sırasında Yunanistan'da çok sayıda çocuğun hayatını kurtarıyoruz."





Farklı Kategorilerdeki Diğer Ödül Kazananlar:





Inovasyon (Yenilik) Ödülü 2021: Dream Learn Work (Brezilya)

Paydaş Ödülü 2021: (1) Ilitha Labantu (Güney Afrika) ve (2) São Paulo Belediye Sağlık Sekreterliği- Tellus Enstitüsü- Novartis Vakfı (Brezilya)

Kapsam Ödülü 2021: Liberya Gençlik Vakfı (Liberya)

Etki Ödülü 2021: W Kuşağı (ABD)

Fark Yaratanlar Ödülü 2021: (1) Kültürlerarası Diyalog Platformu (Belçika), (2) CIST Doğu Afrika Endüstrileri (Kenya) ve (3) Yeşil Umut Vakfı (Bangladeş).





Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Öncüler Ödül Töreni, Tomazcek Bednarek'in kapanış konuşmasıyla sona erdi: “Bugün, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için birçok kadın ve erkeğin fedakâr çabalarını kutladık. Çalışmalarınız hepimiz için birer nimettir. Gerçekten bu dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyorsun.”diyerek programı sonlandırdı.