Samanyolu Haber /Gündem / Hâkim, sanık sandalyesindeki Kıvanç Tatlıtuğ İle hatıra fotoğrafı çektirdi /22 Eylül 2019 23:14

Hâkim, sanık sandalyesindeki Kıvanç Tatlıtuğ İle hatıra fotoğrafı çektirdi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un sahte fatura kullandığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın hakiminin paylaştığı fotoğraf olay oldu.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un sahte fatura kullandığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın hakiminin paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Sanık sandalyesindeki Tatlıtuğ ile hatıra fotoğrafı çektiren İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, birde bu fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından “Perşembe’nin sürprizi” notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Tatlıtuğ hakkında “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un davasına bakan hâkimin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ise tartışma oluşturdu. 13. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi, davasına baktığı Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştı. Hâkim, Whatsapp durumunda “Perşembe’nin sürprizi” mesajıyla paylaştı.

Tatlıtuğ savunmasında, “Yargılanmamın sebebi olan faturaların sahte olması söz konusu olsaydı ben çok yüksek meblağlarla ödeme yapmazdım. Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum” diyerek beraatını istedi.
 
Tartışmalara neden olan fotoğrafa ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun inceleme başlattığı bildirildi.
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