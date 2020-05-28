Hâkim-savcı atamalarına yandaş damgası

Geçen hafta gerçekleştirilen hakim ve savcı atamalarında çok sayıda AKP ve MHP'li ismin yer alması, yargıda siyasallaşma, iktidarın yargıyı tümüyle kontrol altına alma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.





Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, bir hafta önce Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) gerçekleştirdiği kura töreninde, bin 379 hakim ve savcı atanırken, MHP'ye özel kontenjan ayrılmasının yanı sıra, AKP'li çok sayıda ismin akrabası atama listesinde yer aldı.





Haberde dikkat çeken önemli detaylardan biri ise, cemaat tarzı yapılanma içinde toplantılar düzenlediği belirtilen Adalet ve Medeniyet Derneği'nin kimi üye ve başkanının da yargı üyesi olması.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans aracılığıyla katıldığı hakim ve savcı kura töreni kapsamında 20 Mayıs’ta 940 hakim, 439 savcı ataması yapıldı.





Listede AKP-MHP ittifakına yakın isimler yer alırken, MHP'ye özel kontenjan açıldığı ortaya çıktı. MHP eski milletvekili, MYK üyesi Mehmet Parsak’ın danışmanı Avukat Samet Karpuz, Kuşadası (Söke) Hakimliği’ne getirildi. Karpuz’un eşi de yargıda hakim olarak görev yapıyor.





Habere göre, listede AKP'li MHP'li isimlerin, bürokratların oğulları, gelinleri de yer aldı.





Bu kapsamda AKP döneminde Adalet Bakanlığı ve Müsteşarlığı yapan ve son olarak Yargıtay üyeliğine atanan Kenan İpek’in oğlu Mehmet Akif İpek’in eşi Ahsen Şenol İpek Adana Hâkimi oldu. Eski Emniyet Genel Müdürü, Vali Celalettin Lekesiz’in oğlu Muzaffer Lekesiz Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı’na, gelini Merve Lekesiz ise Kırklareli Hâkimliği’ne atandı. Kurada eski AKP Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal’ın oğlu Şamil Uysal ile evli olan Miyase Gümüş Uysal’a Söke Hakimliği çıktı.





Kurada, Adalet ve Medeniyet Derneği’nin yönetici ve üyelerinin isimleri de yer aldı. Cemaat evi tarzında evlerde sohbet toplantıları yapan, hakim ve savcı alımı sınavlarına hazırlık için dersler verilen derneğin konuşmacıları arasında gerici yazar Nurettin Yıldız da yer alıyordu. Kura töreniyle bu derneğin Genel Başkanı Akif Tögel Boyabat Hakimliği, Ankara İl yöneticisi Mustafa Tayyib Güneş Pazarcık Savcılığı’na atandı. Twitter’da Siyer Vakfı ve gerici İhsan Şenocak paylaşımları yapan Talha Lütfü İnce Kırıkkale Hâkimliği’ne getirildi.