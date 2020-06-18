Samanyolu Haber /Gündem / Hâkime Man Adası sürgünü /18 Haziran 2020 14:09

Hâkime Man Adası sürgünü

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 4 bin 628 kişilik yaz kararnamesini tamamladı. 18 ilin başsavcısı değişirken, İstanbul ve Ankara başsavcıları yerinde kaldı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün isim vermeden daha önce işaret ettiği yargıdaki “İstanbul Grubu” dağıtılamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası açıklamaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 679 bin TL’lik tazminat ödemesine dair kararları bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Fatih Kılınçaslan görevden alınarak, düz hâkim yapıldı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Daire; 4 bin 163’ü adli, 465’i idari olmak üzere 4 bin 628 hâkim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararnameye göre; arasında Adana, Bolu, Gaziantep, Mardin gibi illerin olduğu 18 kentin başsavcısı değişti.

POLİSE DAVA AÇAN SAVCI KIRŞEHİR'E

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı. Adana’da Suriyeli Ali El Hemdan’ı öldüren polisi tutuklatan ve polise kasten öldürmeden dava açan Adana Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

Nazilli Cumhuriyet Savcısı Tuba Ersöz, Beyşehir Başsavcılığı’na atandı. Ersöz, ilk başörtülü başsavcı olarak kayıtlara geçti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıkladığı Man Adası belgeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a toplam 694 bin TL’lik manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, söz konusu tazminat cezalarını usulden bozmuştu. Dairenin Başkanı Fatih Kılınçaslan görevden alınarak, İstanbul Hâkimliği’ne atandı.

MUHALİF SENDİKAYA YENİ SÜRGÜN

Yargıçlar Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Fikri Talman, İstanbul Anadolu Hâkimliği’nden Van Hâkimliği’ne sürüldü. 

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümü üzerine yaptığı paylaşımlar sebebiyle açığa alınmıştı. 

Yargıçlar Sendikası Üyesi, Gebze Hâkimi İlker Çetin, isteği dışında Aksaray’a gönderildi.

17 ARALIK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI KAPATANA TERFİ 

17 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmasına takipsizlik kararı vererek, dosyayı kapatan İstanbul Savcısı Ekrem Aydıner, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı. 

Deniz Feneri yolsuzluğunu soruştururken görevden alınan Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı oldu.

28 Şubat davasında tutuklu emekli askerleri tahliye eden Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal tenzil-i rütbe ile Yargıtay Savcılığı’na gönderildi. 

Alparslan Tufan, Durdu Özer, Mehmet Işık, Bülent Kayaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine tayin edildi. 

Cumhuriyet'in haberine göre Ankara’da terörden zorumlu başsavcı vekili olan Mustafa Başer, Yargıtay Savcılığı’na gönderildi. 

Ercan Devrim, Orhan Aydın, İbrahim Bozkurt, İstanbul’a yeni Başsavcı Vekili oldu.
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