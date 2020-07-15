Samanyolu Haber /Gündem / Hâkime test var, personele yok /15 Temmuz 2020 08:49

Hâkime test var, personele yok

Samsun’da vergi ve idare mahkemelerinde vakalar arttı, çoğu adliyede sabun ve dezenfektan bulunmuyor.

SHABER3.COM

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na bağlı ilk derece vergi ve idare mahkemelerinde Covid-19 vakalarında artış görüldü. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, hâkimlere test yapıldığına ancak personele hiçbir test uygulanmadığına dikkat çekerek Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi. Bakanlık, önlemlerin gözden geçirildiğini bildirdi.  
Türk Büro-Sen, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na bağlı ilk derece vergi ve idare mahkemelerindeki personelde Covid-19 vakalarının artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre “Vergi ve idare mahkemelerindeki hâkimlere Covid-19 testleri yapılmış, ancak mahkemelerde çalışan hiçbir personele test yapılmamıştır” diyen sendika, belirti gösteren bir kısım personelin kendilerinin hastanelere başvurduklarını ve testlerinin de pozitif çıktığını belirtti. 
 
Sabuna ‘ödenek yok’
Sendika, adliye içerisindeki asansörlerin az sayıda olması nedeniyle kişilerin gerekli mesafeyi koruyamadığı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi dahil çoğu adliyede ödenek yetersizliği gerekçe gösterilerek halen sabun ve dezenfektanın idarece temin edilmediğine dikkat çekti. Sendika vaka görülen adliyelerdeki tüm personele bir an önce test yapılması uygulamasına geçilmesini talep etti.
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