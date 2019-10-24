Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nda deprem

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yargıyı kendi lehine tanzim etmek için araç haline getirdiği Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) istifa depremi ile sarsıldı.





Gündem dışı olağanüstü toplanan HSK'da Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu ile Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa istifa etti.





İki ismin niçin istifa ettiğine dair herhangi bir beyanda bulunulmadı.



KOLUKISA'NIN YERİNE ALACAHAN





Kolukısa'nın yerine HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan atandı. Fuzuli Aydoğdu’nun yerine ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yeni bir isim belirleyeceği öğrenildi.





Olağanüstü olarak gündem dışı toplanan HSK Genel Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa’nın yerine HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan’ı atadı.





Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı’na ise Oğuz Akalın getirildi.









HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu'nun görevinden niçin istifa ettiği bilinmiyor.





FUZULİ AYDOĞDU: 25 ARALIK 2013 YOLSUZLUK SORUŞTURMASI'NI KAPATAN ÜÇ SAVCIDAN BİRİ





Fuzuli Aydoğdu, AKP lideri ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a kadar uzanan 25 Aralık 2013 Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması hakkında verilen "takipsizlik" kararında İsmail Uçar ve İrfan Fidan ile birlikte imzası bulunan üç savcıdan biriydi.





Erdoğan'ı ipten alan bu üç savcı daha sonra ışık hızıyla terfi etti. Aydoğdu önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne akabinde HSK Genel Sekreterliği'ne getirildi.



KOLUKISA, SAVCI ZEKERİYA ÖZ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARMIŞTI

Yargın mensuplarının inceleme ve soruşturmalarını yürüten Teftiş Kurulu Başkanlığı sistemdeki en etkili organlardan. Uzun yıllar yapısı tartışma konusu olan başkanlık, HSK’ye bağlı olarak çalışıyor.

Teftiş Kurulu Başkanı olarak da uzun süredir Yunus Nadi Kolukısa görev yapıyordu. Daha önce Ergenekon soruşturmasının savcısı Zekeriya Öz hakkında çıkarttığı tutuklama kararıyla gündeme gelen Kolukısa, 2016’da müfettişlikten Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı’na, 2017’de ise Teftiş Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

AYDOĞDU, ZAMAN GAZETESİNE KAYYIM ATANMASI İÇİN EN EN SAFTA YER ALDI

HSK’nin en önemli makamlarından olan genel sekreterlik ise kararname taslakları üzerindeki etkisiyle biliniyor.

Bu koltukta oturan Fuzuli Aydoğdu, İstanbul Başsavcı Vekilliği görevini yürütürken Zaman gazetesi soruşturmasında etkili rol oynamıştı.

4 Mart 2016'da Zaman'a el konularak kayyım atanmasında en ön safta yer alan Aydoğdu, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu 2017’de HSK Genel Kurulu’nun sunduğu üç isim arasından bakan tarafından Genel Sekreterlik görevine tayin edilmişti.





Savcı İrfan Fidan da 17/25 Aralık'ta Erdoğan'a verdiği desteğin mukabilinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile taltif edildi.





Savcı İsmail Uçar da diğer iki arkadaşı gibi terfi etti. Uçar, 7 Temmuz 2017'de İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı olarak tayin edildi.