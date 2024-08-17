Samanyolu Haber /Gündem / Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça yaşamını yitirdi /17 Ağustos 2024 14:45

Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça yaşamını yitirdi

‘Hababam Sınıfı’ filminde ‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan oyuncu Tuncay Akça, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' serisinde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BirGün'de yer alan habere göre Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolünü üstlenmişti. Tuncay Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla 'Hababam Sınıfı'nın kadrosuna girdik" demişti.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.
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