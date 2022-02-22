Samanyolu Haber /Gündem / Haber bu sefer Erdoğan'ın cevabı değil gazetecinin sorusu oldu /22 Şubat 2022 16:45

Haber bu sefer Erdoğan'ın cevabı değil gazetecinin sorusu oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarıyla ilgili soruyu, “Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor.” diyerek cevapladı. Ancak Erdoğan'ın cevabından çok soru dikkatleri çekti.

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Tayyip Erdoğan, Afrika dönüşü AKP’li gazetecilerin gündeme ilişkin açıklamalarını yorumladı. Erdoğan, bir gazete çalışanının, “İki hafta önce Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. CHP zihniyeti zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor? Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?” şeklindeki açıklamasını şöyle yorumladı:

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“Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lazım ki, artık o dönemler geride kaldı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. O tarih oldu. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara’dan İstanbul’a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin. Bir de bu işin bu yönü var.”
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