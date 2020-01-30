Haber Global'de üst düzey istifa...

Azerbaycan sermayeli Haber Global'in Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş istifa etti.





Aktaş, T24'e yaptığı açıklamasında kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyerek, "Ben 'her şeye rağmen' haber merkezinde nefes alan bir gazeteciyim. Biraz dinleneceğim" dedi.





Cuma günü Haber Global ile yollarını resmen ayıracak olan Aktaş'ın ayrılma nedeni olarak 'Azeri Yönetim Kurulu Başkanı Mammad Gulmammadov ile yaşanan fikir ayrılıkları' ve son 3 aylık süreçte yaşanan gelişmelerin etkili olduğu iddia edildi. Alişer Delek'in ise görevine devam edeceği bildirildi.





Global Medya Group A.Ş.’ye ait yeni haber kanalı Haber Global, yayın hayatına 24 Eylül 2018’de başlamıştı.





Yayın hayatına girdikten kısa bir süre sonra Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Bengü Şap istifa kararı almıştı.



