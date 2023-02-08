Samanyolu Haber /Gündem / Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor... /08 Şubat 2023 11:43

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Önce Habertürk ardından NTV ve Show Tv Deprem bölgesinde vatandaşın sesini , tepkisini kesiyor ve yansıtmıyor

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu depremden sağ kurtulan bir vatandaşa mikrofon uzattı. Depremzede yardımların yetersizliğinden bahsedince Södekoğlu biranda arkasını döndü.

Kahramanmaraş merkez üslü deprem 10 ilde büyük bir yıkıma neden olurken binlerce ev yıkıldı. Depremin ardından onlarca saat geçmesine rağmen hala yardım ekiplerinin ulaşamadığı enkazların olması Türkiye’yi üzen ayrı bir durum oldu. Arama kurtarma faaliyetlerindeki sıkıntı Habertürk ekranlarına da yansıdı.

SHOW TV MUHABİRİNDEN UTANDIRAN HAREKET

Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu Habertürk ekranlarında depremden sağ çıkartılan bir vatandaşa mikrofon uzattı. Södekoğlu vatandaştan teşekkür konuşması beklerken enkaz altında hala ailesinden insanların olduğunu fakat hiçkimsenin kurtarmaya gelmediğini söylemeye çalıştı. Bunun üzerine Tuğba Södekoğlu beklediği cevabı alamayınca depremzedeye sırtını dönüp uzaklaşırken yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Benzer bir görüntü NTV'de yaşandı. NTV Canlı yayında ,NTV muhabiri enkazın önünde olay yerinden bilgi verirken depremzedelerin gelen yardımların yetersiz olduğu söylemlerinin duyulması üzerine, NTV rejisi sesini kısıp canlı yayını sonlandırdı.
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